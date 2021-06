Geraldine Bazán por fin ‘destapa’ a su nuevo novio

Las comparaciones con Gabriel Soto no se hicieron esperar

La mexicana está de lo más feliz mientras por otro lado Irina Baeva y Gabriel Soto planean la boda Mijos y mijas amigos de la CHACHA, su comadrita llegó con los trapitos sucios en la mano y en esta ocasión les traigo una chisma de mi nena Geraldine Bazán que ya tiene novio y quien me hizo echarme al sillón porque les tengo las fotos con su galán… la Irina Baeva debe estar muy feliz porque por fin, la ex de Gabriel Soto ya estará más ocupada en su hombre. Y es que ya ven que desde que se ganó la fama de ‘roba maridos’, la rusa pues ha llorado como Magdalena por todos los programas alegando que ella jamás se metió entre el matrimonio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto aunque todos sabemos y vimos con pruebas que eso no fue cierto… Geraldine Bazán tiene nuevo novio ¿mejor que Gabriel Soto? La Geraldine Bazán quedó devastada luego de que Gabriel Soto le dijo que ya tenía una relación con Irina Baeva, y pues estos dos se fueron muy campantes a vivir su amorío mientras la otra pobre nenita se tuvo que hacer cargo de sus hijas en medio del huracán y la soledad que me la invadió por perder al hombrecito. Total, pasaron los años y mientras la mexicana decidió estar sola y quitarse la ropa para ‘sanar’ su alma y posar siempre en bikini, pues ahora dijo ‘ya pasé tiempo sin hombre y necesito uno’ y ándale que mi Geraldine Bazán se empiedra y se consigue a un rubio de ojos azules ¿le recordará al ex?

Ya había hablado de que tenía un romance de varios meses Fíjense mijas, que hace unas semanas estuvo Geraldine Bazán de invitada en un programa de YouTube llamado ‘Pinky Promise’ donde se le cuestionó si estaba soltera o con novio y pues ella no pudo ocultar su emoción diciendo: “Sí, ando saliendo con alguien, muy contenta, la verdad…”, entre risas la mijita. Y pues más adelante también se le preguntó su opinión sobre si se casaría otra vez, ya ven cómo batalló con Gabriel Soto así que yo pensando que quedó ‘espantada’ pues contestó: “No sé, la verdad es que creo en el amor, definitivamente, hoy, mañana y siempre, pero no sé. Esta cuestión de casarse por la boda y por eso, yo ya lo viví, está increíble y todo, pero creo que el casarse, una fiesta, no es lo mismo que un matrimonio…”, aseguró.

¿Quién es el novio de Geraldine Bazán? Pues les cuento la chisma mijos, de que mi Geraldine Bazán ya lleva varios meses con novio y resulta que este fin de semana así como el Ochmann se fue con la nueva novia, la ex de Gabriel Soto decidió hacer lo mismo, de darse una escapada romántica y con amigos, y apareció la evidencia que su comadrita la Chacha estaba esperando. Las fotos del hombre que según la revista ‘Hola México’ se llama Luis Rodrigo Murillo y es empresario de bienes raíces, o sea que anda con alguien de lana mijos, de poder adquisitivo y el muchachito hizo su ‘debut’ en el espectáculo con esta foto donde aparecen amigos de la actriz y él detrás mientras ella agarrándole la piernaza…

¿Noche romántica y la gente le encontró parecido con Gabriel Soto? Pues mijos ya ven que ahorita es muy difícil hacerse el ‘incógnito’ y pasar desapercibido con esto del amor, porque por redes sociales una se entera de quién sigue a quién, quién da like a qué cosa y los coqueteos y las relaciones amorosas y todo, por supuesta una chismosa como yo tenía que captar videos del festejo de fin de semana de Geraldine Bazán con su novio. Videos filtrados en los Instagram de ‘Chica picosa’ y ‘Chamonic’ dan cuenta de la cena romántica que la ex de Gabriel Soto tuvo con sus amigos y su novio y pues ella muy en fashionista con sombrero de noche y el hombrecito muy discreto celebrando a su lado, pero ¿qué creen? la gente no perdona y que me lo comparan con el actor de telenovelas que engañó a mi Geraldine.

“Se parece a Gabriel Soto”, comentó la gente sobre el novio de Geraldine Bazán Rápidamente los comentarios venenosos de mis compadritos aparecieron y yo risa y risa leyéndolos… mijos no tienen perdón por todo lo que se les ocurre comentar: “Tiene cabeza como de espermatozoide”, “Es Gabriel Soto en tiempos de hambre”, “Si que tiene malos gusto Gera. Pero que bien por ella, que sea feliz”, “Pues a mi el cara de fuchi de Gabriel también no era gran cosa, este se mira curioso”. “Jaja imitación del chavo ruco de Gabriel ese nuevo galán de la Geraldine”, “En serio es su nuevo novio? Así a lo lejos parece gay”, “Ojalá que tenga dinero el don si no que chiste”, “lEla trabaja no tiene necesidad de andarle pidiendo dinero al novio, que clase de mujer eres?”, le contestó una chica el comentario a una muchachita interesada.

¿Se lo quiere ‘restregar’ a Gabriel Soto e Irina Baeva? La felicidad de mi chiquita Geraldine Bazán desde hace muchos meses si no es que años, se vio interrumpida por culpa de Gabriel Soto e Irina Baeva, cuando esos mijitos basura me la engañaron y la dejaron devastada entonces yo estoy feliz de verla enamorada o al menos intentando tener novio de nuevo. Hay que creer en el amor, aunque quien sabe si la muchachita quiera casarse como dijo, pero por lo pronto les está ‘restregando’ su amor a Irina Baeva y a Gabriel Soto con historias de Instagram porque ya no lo oculta mijos, y el novio Luis Rodrigo publicó una foto muy bonita de los dos haciendo gestos y muy divertidos, que ella no dudó en compartir para que todos la viéramos… AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DONDE SALE EL NOVIO DE GERALDINE BAZÁN

Los otros con planes de boda y tratando de que las niñas acepten a Irina Baeva Pues mientras mi Geraldine Bazán anda con novio, la Irina Baeva y Gabriel Soto siguen de viaje y de lucidos con los planes de la boda y también enfocados mijos en que las hijas del actor ‘no odien’ a la rusa y las chamaquitas intentan ‘acercarse y aceptar’ a la rusa porque pues no ha de ser fácil… Ya son unas pre adolescentes las muchachitas y así me acuerdo que Gabriel Soto dijo que reaccionaron cuando les dijo de la boda con Irina Baeva: “Súper bien, mis hijas son unos amores y estaba super contentas, y me dijeron: ‘papá mientras tu estés feliz’ y eso es lo que siempre he dicho, mientras yo este feliz y este en paz, mis hijas estarán bien, y de igual manera su mamá, mientras ella este feliz y en paz, ellas estarán bien”.

Los papás de Irina Baeva son muy conservadores ¿no quieren a Gabriel Soto? A ver si a la Irina Baeva no le termina pasando lo mismo que a Geraldine Bazán y el hombrecito este la deja en ridículo vestida y alborotada con su boda porque ‘es una fichita’ y lo sabemos, aunque no creo, porque se ve enamorado de ella, lo que sí es que hace semanas en una entrevista dijo que la familia de la rusa era muy conservadora… “De hecho yo le di el anillo en octubre, lo hicimos público hasta ahora porque precisamente queríamos hablar primero con mis hijas, quienes son gran parte de mi vida. Después hablamos con toda la familia, mi papá, su esposa, con mis tíos y con la familia de Irina, que su familia es muy conservadora, sus papás llevan casados bastantes años de casados”, comentó.

Geraldine Bazán ¿ya olvidó del todo a Gabriel Soto? Pues mientras los otros planean la boda, les cuento que en ese programa más reciente en el que estuvo Geraldine Bazán, mi nenita dice que anda en santa paz y que ella muy relajada vive su amor muy tranquila y sin hacerle daño a nadie, aunque tampoco es que ande buscando una boda: “La verdad es que ahorita estoy súper en paz, tranquila, como (que) estoy viviendo absolutamente todas las etapas de mi vida, así que nunca digas nunca pero pues sería lindo, pero tampoco es algo que estoy buscando la verdad, y no lo haría (casarse)… si uno quiere fiesta puede hacer fiesta en cualquier momento, no necesitas casarte…”, manifestó.