Toni Costa habría engañado a Adamari López por dos años

El bailarín español era infiel y lo negó por mucho tiempo, según un familiar cercano a la conductora

Adamari López estaba aferrada a que Toni Costa no era gay y resultó ser bisexual A casi tres semanas de que Adamari López y Toni Costa anunciaran su separación, muchas especulaciones han salido del por qué se dio la ruptura siendo la más fuerte que el bailarín español le habría sido infiel a la conductora, sin confirmarse nada, pero ahora la revista TvNotas habló con un supuesto familiar de ella para que confirmara las razones y lo que dijo fue sorpresivo. Adamari López llevaba dos años siendo engañada por Toni Costa quien según el familiar que cita la revista, le habría sido infiel con al menos tres hombres y ella ya no pudo aferrarse, porque no quería ‘abrir los ojos’ ante lo que supuestamente le estaba haciendo, habiéndolo incluso perdonado varias veces. Toni Costa le habría sido infiel a Adamari López por dos años En el reporte de la revista TvNotas se revela que incluso la familia de Adamari López, el papá (que ya murió) y su hermano (declarado gay y con pareja), le habían advertido por años a la boricua que Toni Costa no le convenía y que veían ‘algo extraño’ en él… siempre se sospechó que fuera homosexual. Ahora, según declaraciones del ‘misterioso familiar’ de Adamari López, se sabe que Toni Costa supuestamente es bisexual y que la boricua lo supo todo el tiempo, pero estaba enamorada del bailarín y pese a las advertencias de la familia, no lo quiso dejar, ni cuando se enteró de la primera infidelidad.

Adamari López estaba ‘cegada de amor’ y terminó engañada Dicho familiar aseguró que Adamari López acabó muy afectada tras su recuperación del cáncer de mama que padeció y vulnerable por el divorcio con Luis Fonsi por lo que al conocer en el show de baile a Toni Costa, se dejó deslumbrar pese a que siempre se rumoró que el español era homosexual. La bomba explotó desde hace dos años, cuando supuestamente la conductora de Hoy Día, descubrió a Toni Costa de infiel con varios hombres; según la fuente citada por TvNotas, habrían sido tres hombres con los que el bailarín le habría puesto el cuerno a Adamari López.

El hermano y el papá de Adamari López se lo advirtieron desde un principio Otra gran revelación que hizo el supuesto familiar de Adamari López fue que la boricua desde un inicio fue ‘puesta sobreaviso’ por las presuntas preferencias sexuales de Toni Costa, por parte de su hermano Adalberto, quien es abiertamente gay y vive con su pareja de nombre David en Puerto Rico. Para el hermano de la ex de Toni Costa, el bailarín ‘tenía algo raro’ y no confiaba en que se enamorara de ella, además le comentó que varias personas homosexuales buscaban vivir de lujos y comodidades sin importarles que enamoraran a mujeres, para después engañarlas.

¿Se aprovechó de la vulnerabilidad de Adamari López? Adamari López no habría creído en las insinuaciones de su hermano por lo que decidió ‘jugársela’ por Toni Costa quien la enamoró y vio la oportunidad de quedarse a vivir en Estados Unidos, buscar oportunidades de trabajo y cumplir sus deseos de ser papá, lo que eventualmente cumplió tras la llegada de Alaïa. El hermano de la conductora de ‘Hoy Día’, se habría puesto a investigar a Toni Costa cuando empezó su relación con su hermana y descubrió que era bisexual, que su familia lo sabía y que había sostenido varias relaciones con hombres mientras vivía en España.

El padre de la ex de Toni Costa nunca confió en él ¿sabría que le era infiel? También la supuesta fuente de TvNotas aseguró que el papá de Adamari murió triste y resignado porque su hija nunca le hizo caso a las advertencias, pues no sólo eran las preferencias sexuales, sino que además lo tenía como mantenido y bueno para nada, sin ambiciones ni forma de avanzar en su trabajo para ganar más dinero y lograr mantener a su familia. No todo fueron malos comentarios para Toni Costa por parte de dicho familiar de Adamari López, sino que siempre lo vieron como un padre amoroso para Alaïa y los primeros 8 años logró que funcionara su relación con la boricua, hasta que desafortunadamente se cansó y la engañó.

Toni Costa habría negado ser infiel De dos años a la fecha, Toni Costa habría sido infiel a Adamari López y la boricua se enteró de dicha situación no sólo con un hombre, sino con tres, por lo que la boricua entró en una crisis porque no sabía si abandonarlo tras 10 años de relación, loq ue eventualmente terminó perdonándole. Supuestamente, varias personas advertían a Adamari López en redes sociales sobre el comportamiento de Toni Costa con hombres y la boricua no pudo más y lo confrontó, pero él siempre se lo negó bajo el argumento que sí salió con hombres pero de joven porque no sabía lo que quería… hasta que la última ocasión, con el tercer hombre, se vio acorralado y no le quedó más que aceptarlo.

¡Ya no tenían intimidad! La fuente fue clara en asegurar que cuando Toni Costa reveló ser infiel, Adamari López se alejó y ya no tenían intimidad, no habría más una relación de pareja en tanto no fueran a terapia y cada quien haría su vida por su cuenta sin que Alaïa ni los medios de comunicación se enteraran porque a la boricua le importaba mucho ‘el qué dirán’. Lo peor vino con la pandemia, pues Toni Costa necesitaba trabajo y supuestamente habría conocido a un bailarín casado y con hijos, con quien tuvo una relación, pero al enterarse, Adamari López lo confrontó y estalló en discusiones fuertes por lo que intensificaron las terapias, que fueron las que terminaron abriéndole los ojos a la famosa.

Ella fue la que lo corrió por infiel y le pidió el divorcio Aunque manejaron todo como ‘temporal’, Adamari López ya no desea volver con Toni Costa, le pidió el divorcio y estarían en proceso, pero parece ser que el bailarín no lo acepta y tiene esperanzas de volver a su casa con la conductora y con su hija, por lo que está desesperado. Pese a haber sido engañada por dos años, Adamari López tiene claro que su hija Alaïa necesita a sus dos padres conviviendo de la mejor manera por lo que actualmente no le guarda rencor a su ex y pretende llevar la fiesta en paz, sin embargo, no se sabe si Toni Costa tenga actualmente una relación.

Adamari López más feliz que nunca enfocada en su cuerpo La terapia no sólo le funcionó a Adamari López para dejar a Toni Costa, sino para enfocarse en su cuerpo, por lo que ha intensificado su manera de ejercitarse, alimentarse sanamente y distraerse para no pensar en la separación, según la fuente que menciona TvNotas, ella está muy feliz. ¿Pese a lo anterior, Adamari López podría quitarle derechos a Toni Costa sobre Alaïa? La interrogante surgió tras un comentario de la famosa en una foto de su hija: “Te amo princesa de mami”, dejó escrito en la imagen de su hija, pero muchos no ‘aguantaron’ en comentar que no sólo era hija ‘de mami’, sino también de Toni Costa ¿al que ya no toma en cuenta? ¿habrá pleito legal por la hija?: “de mami y de papi un excelente ser humano”, “y de papá, el mejor se ve que la amaaa”, “de papá también…es el que puede de esta preciosura de niña”, “dale méritos a Tony que es un mega papá increíble como le dedica tiempo a Alaia ..así que de papá también”, comentaron…