Aló mijos y mijas amigos de LA CHACHA, bienvenidos a este espacio de veneno en el que nos desbocamos con cosas que hacen las celebridades que nos dejan impactadas con sus ocurrencias y pues la pandemia no detuvo que la inconsciencia de esta gente del medio del espectáculo se quedara encerrada y pues ándale que se celebraron los Premios Juventud y los artistas que estaban ansiosos por salir a llamar la atención, se nos deschongaron y de una forma impactante, porque Jomari Goyso y Francisca Lachapel hicieron tremenda ridiculez, mientras Ana Patricia Gámez me dejó azorada.

Pues ya uno no sabe si reír o llorar o qué con esto del mundo en el que vivimos mijas, porque con todo y los más de 5 millones de contagios por coronavirus en EE.UU. pues ya los artistas andan muy campantes y ayer se hizo un evento masivo llamado los Premios Juventud en el que fueron varias celebridades como Evaluna, Camilo, Danna Paola, Karol G, Sebastián Yatra, Natti Natasha, Manuel Turizo, Natanael Cano y otros, pero los tres que nos ocupan hoy son los conductores Francisca Lachapel, Jomari Goyso y Ana Patricia Gámez.

Pues vamos con la primera, mi Francisca Lachapel que no me da una en aspecto, ni en conducción, y menos en estos eventos en los que parece todo menos una ganadora de certamen de belleza, y es que mijas, se nos fue de amarillo y aunque digan por ahí que la que de amarillo se viste, en su belleza confía, claramente esta mujercita no supo verse bien al espejo antes de irse a Premios Juventud porque el vestido se ve de cuarta y más improvisado que nada con medio pecho de fuera y con un top que aunque dejaba sus atributos al descubierto, no creo que sea adecuado para esos eventos.

“Muy vulgar”, “A los que Enamoró estaban CIEGOS”, “Que vestido más de mal gusto”, “PANCHA tallate bien esas patas mugrosas que tienes”, “Parece cabaretera”, “Ay si bien vulgar”, “Que vestido taaan horrendo! Con tanta moda bonita, tenían que ponerle una vaina tan fea”, “Horrorosa”, le comentó la gente mijas y no lo culpamos con semejante atuendo y para acabarla, ese cubrebocas o mascarilla o como le llamen, pero de espanto que la hace parecer una indigente.

