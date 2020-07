Thalía queda en ridículo gracias a su hijo Mateo

La cantante y actriz mexicana quiso lucirse, pero algo salió mal

“Vieja ridícula”, le dicen algunos usuarios

La cantante y actriz mexicana Thalía queda en ridículo gracias a su hijo Mateo luego de que ella quisiera lucirse, pero algo salió mal.

En un video que está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Univisión Famosos, y que hasta el momento tiene cerca de 30 mil reproducciones, se puede ver a Thalía de lo más divertida, como suele hacerlo en los videos que comparte en sus redes sociales.

La cantante y actriz mexicana, quien está casada con el empresario Tommy Mottola desde el 200o, se dirige a la cámara para compartir que su hijo Mateo le ha preguntado qué es un LP y qué es un casete, para después decir: “Ahorita estamos en otro mundo, pero ese mundo, también existe”.

Tiempo atrás, Thalía ‘pegó el grito en el cielo’ al descubrir un casete deshilachado: “Lo rompiste (le dice a su hijo Mateo), pero te voy a decir, si tiene nombre el casete, si tiene nombre, me voy a desmayar porque son de los que yo grababa cuando yo tenía la edad de tu hermana”.

Cabe destacar que este percance le fue de ‘gran ayuda’ a Thalía, ya que le sirvió para ‘educar’ a Mateo y su hermana Sabrina sobre la historia de la música.

“Es tan importante pasarle a las nuevas generaciones el amor por la música, pero también la historia”, dijo la cantante y actriz mexicana, quien está a unas cuantas semanas de cumplir 49 años de edad.

Y si algo llamó la atención en este video, es que madre e hijo intentaron cantar el tema We will rock you, del grupo británico Queen, aunque los resultados no fueron los esperados, pues Mateo, al tocar alguna percusión, no llevaba el rimo deseado, lo que provocó las risas de Thalía.

“A ver Mateo, haznos la música, hazme para que escuche aquí la gente, hazme la canción”, comentó Thalía en este video, y al no haber respuesta de su hijo, expresó entre risas: “Cuando les pides algo no lo hacen”.

Este video provocó reacciones de todo tipo entre los internautas: “Vieja ridícula”, “Ridícula”, “Aja, no, ¿y qué los hijos no saben que ellos son famosos y entonces'”, “Cállese señora”, “Ay, no, ya apáguenle el wi fi”, “No la aguanto”, “Otra Chiquis Rivera”, “Está mimado, por eso no obedece”, “Pobre y ahora es del hijo que se agarra para poder llamar la atención”, “Perdón, ¿qué trae en la nariz la Tali'”.

Cuando se pensaría que los usuarios quedarían encantados con este video de Thalía, en el que quedó en ridículo gracias a su hijo Mateo, ocurrió todo lo contrario: “No me cae bien, antes era humilde, ahora una chiflada creída, si no lo dicen otros porque les da pena, lo digo yo”, “Vieja naca”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ