Arriba pueden ver la fotografía de Galilea Montijo muy abrazada con quien fuera su amigo y al que Javier Ceriani aseguró que era el ‘rey de los santeros’ en México y que terminaron con su vida de forma trágica. Pero las cosas no terminan ahí, porque ¿pudiera ser que la conductora de Hoy tiene fama y fortuna por los trabajos de santería que supuestamente hizo? Sigan leyendo mijos…

Y ándale que hasta me le filtraron una fotografía en donde aparece con un amigo, al que le decían ‘rey o jefe de los santeros’, a quien terminaron matando hace unos años atrás.

Con cosas de religiones uno no debe meterse, pero no dudé en contarles esta chisma mijas, porque el Javier Ceriani de ‘Chisme en vivo’ salió con que la conductora de Hoy que ahorita es supuestamente la mejor pagada de Televisa , hizo su fama y fortuna gracias a ‘ciertos trabajitos’ ayudada por la santería.

Javier Ceriani incluso se aventuró a decir que este hombre era padrino de Galilea Montijo al empezar su carrera y ándale que por la santería ella supuestamente habría obtenido toda la fama y la riqueza que tiene hasta ahorita.

Todo esto también se da mijos cuando se especula que Galilea Montijo es la conductora mejor pagada de Televisa, con una fortuna de 2 millones de dólares, sólo por debajo de Pati Chapoy de Tv Azteca, con una fortuna de 4 millones de dólares, al menos eso se manejó en un portal de noticias en México.

Luego le preguntaron a mijita Galilea si esto era cierto y dijo que no, aunque obviamente si tiene ese dinero ps de tonta lo va a decir, luego como esta la delincuencia no me la vayan a querer secuestrar o asaltar o así, que ni Dios lo quiera mijos.

Pero yo pensaría que Andrea Legarreta sería la mejor pagada del programa ‘Hoy’ y pues parece que no fue así, aunque la mijita Galilea sí ha trabajo mucho, pero igual y una ‘ayudada’ se dio supuestamente por la santería.

Hace años, en una entrevista ella misma dijo que respetaba todas las religiones y que ni de chiste tenía nada que ver con la santería, abajo les dejo el video.

Se dijo siempre que el mentado ‘brujo o santero’ que la hizo famosa, lo habían matado y ella temía por su vida, de que se le regresaría los trabajos o la energía que supuestamente habría hecho… Pero ahorita que el marido supuestamente le fue infiel ¿ella estará amarrándolo para que no la deje? Sigan leyendo…

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DONDE GALILEA MONTIJO HABLA SOBRE LA SANTERÍA