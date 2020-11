José Luis Reséndez asegura que en Televisa pagan sólo 25 dólares por actuar en La Rosa de Guadalupe

Se filtra video donde el actor José Luis Reséndez estalla contra Televisa

Además, el modelo revela cuánto pagan en La Rosa de Guadalupe

“No sé cuánto esté el pin… coestelar ahorita, una tercera parte o no sé qué te paguen”, expresó

El actor José Luis Reséndez, quien representó a México en Mister Mundo 2003 y participó en Señora Acero de Telemundo, estalla contra Televisa, además de revelar cuánto pagan en La Rosa de Guadalupe.

El periodista argentino Javier Ceriani, a través de sus redes sociales, filtró este video donde José Luis Reséndez luce un look muy diferente al que tiene acostumbrados a sus seguidores.

Con más de 15 mil reproducciones hasta el momento, en este video el modelo no se guardó nada con sus declaraciones:

“Dirigida por puro pin… sodomita de mier… sin principios, deja tú lo sodomita, a mí no me importa si te metes una vara de dos metros en el cul…”, dirigiéndose a ejecutivos de Televisa.

Además, José Luis Reséndez confesó que en varias ocasiones han dudado de él, pues piensan que es como “cualquier pin… artistilla de mier…” y que se siente “la divina garza”.

Confesó también que ha trabajado muchísimo para lograr su éxito, con “puro pin… esfuerzo y tragar mier…”, porque eso fue lo que le dijeron en Televisa cuando comenzó su carrera, y que le pagarían con “la oportunidad”, no con salario.

“Ellos me pagaban con la oportunidad que me estaban dando, ya lo que yo hiciera famoso, era mi ped… Ellos querían que me prostituyera, como ellos estaban acostumbrados a hacerlas famosas y que su tabulador suba para prostituirlas, pues está cab… Yo no soy de esos, put…, a mí páguenme por mi talento”.

Luego de compartir que ahora trabaja en una empresa de productos naturales, en la que asegura que pagan muy bien, José Luis Reséndez aprovechó para decir que en La Rosa de Guadalupe únicamente pagan 500 pesos (apróximadamente 25 dólares) “por salir ahí”.

