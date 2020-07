Lucero dejo entrever un secreto muy íntimo de su ‘relación’ con Fernando Colunga

Soy Tu Dueña fue la telenovela que hace diez años protagonizaron los dos actores mexicanos

Las especulaciones sobre la vida de Fernando Colunga continúan…

Mijitos consentidos, bienvenidos sean al universo de LA CHACHA y siéntense conmigo al sofá a echarse un break porque hoy tenemos dos figuras que queremos mucho del espectáculo y que mientras una se desboca, el otro no aparece por ningún lado, hablo de mis queridos Lucero y Fernando Colunga quienes hace 10 años protagonizaron la telenovela ‘Soy Tu Dueña’ y ándale que la mijita cantante mexicana se nos destapó con un video en donde confesó varias cosas.

Y ya estamos cansadas de que se especule sobre la supuesta homosexualidad de mi Fernando Colunga mijas, pero si el hombre a sus 54 años no está casado, no se le conoce novia y vive en el ‘secreto’ pues entonces algo hay detrás porque de plano eso no es ‘normal’ y menos en el mundo del espectáculo, pero ¿qué creen? la base de fans del actor lo respalda a capa y espada y pues ahora bombardearon a Lucero para que dijera varias cosas que terminaron exponiéndolo.

Resulta que mi chiquita Lucero está desde hace tiempo haciendo videos en su Instagram respondiendo a sus fanáticos y contándoles anécdotas de su carrera y de su vida, desde lo que le pasó de una amenaza de bomba en un avión, hasta cuando filmó una película con Luis Miguel y otras cosas, por lo que ahora contó cómo fue trabajar con Fernando Colunga y hasta se desbocó con varios ‘secretos’ del mexicano.

En un video reproducido por la cuenta de Univisión Famosos, Lucero contó: “Para mí fue una experiencia maravillosa, hubo momento muy buenos que guardo en mi corazón y en mi mente y me encanta compartir con ustedes. Ya son 10 años de Soy Tu Dueña y sí, con Fernando fue la mayor parte del tiempo como pareja central de la telenovela; ese gran amigo con el que compartí tantas y tantas escenas durante toda la telenovela y la verdad es que sigue habiendo muchas personas que sigue viviendo en la nube Lucerinacolunguera y no las culpo porque a mí también me pasó…”, dijo la ex de Mijares.

Y me sorprendió eso que dijo porque entonces ¿significa que se enamoró de Fernando Colunga durante la novela? ¿O acaso me volví loca? Sigamos desmenuzando lo que dijo Lucero: “Estar viendo esa pareja con esa química con esas escenas tan lindas… En esa novela disfruté mucho con Fernando porque es un actor disciplinado, entregado, siempre muy puntual en todo, muy metódico en lo que hace, con una trayectoria tan exitosa porque creo que ha puesto el mil por ciento en todo lo que él hace”, confirmó la novia de Michel Kuri.

Pero mijas, ándale que eso no fue todo porque se nos desbocó mi Lucero y hasta habló de algo muy íntimo que compartió con Fernando Colunga… Pásenle a la siguiente página para las pruebas…