Deberías reiniciar tu teléfono por lo menos una vez a la semana. Apágalo, déjalo descansar unos minutos (o durante la noche), y luego vuelve a prenderlo. Reiniciarlo cerrará cualquier aplicación que esté abierta y usando memoria. Algunas aplicaciones son propensas a fugas de memoria, y eso puede drenar la batería y disminuir la velocidad. También puedes percatarte de que las aplicaciones están deteniéndose o no se están comportando correctamente; iniciar de nuevo puede corregir eso.

Una queja común entre los usuarios de celulares inteligentes que sus teléfonos se han vuelto lentos; dicen que toma una “eternidad” para abrir aplicaciones o el navegador de internet . Es normal para los teléfonos viejos disminuir la velocidad con el paso del tiempo, pero el problema no es siempre la edad del teléfono (aunque ese puede ser un factor). También puede deberse a los nuevos sistemas operativos y requerimientos de aplicaciones. Los nuevos sistemas y aplicaciones están equipadas con las últimas versiones de los teléfonos, entonces tu teléfono antiguo podría no ser capaz de funcionar bien.

Una falta de espacio de almacenamiento podría disminuir la velocidad del teléfono. Si te percatas de que no tienes bastante espacio, puedes borrar archivos, fotos, video y aplicaciones que ya no necesites.

“Bloatware” es un término usado para describir algunas de las aplicaciones pre instaladas que vienen con tu teléfono. Estas pueden ser aplicaciones específicas del fabricante, de la compañía o de terceros. Mientras muchas de las aplicaciones no pueden desinstalarse, puedes desinstalar la mayoría de ellas. En Android, abre ajustes y luego selecciona “Apps”. Desplázate a lo largo de la lista y selecciona las aplicaciones que quieres eliminar y luego el botón “forzar detención” para cada una.

Pero, con el tiempo, el cache puede volverse muy largo y debería eliminarse. Cuando uses la aplicación de nuevo, el cache se reconstruirá. En Android, abre ajustes y luego toca “aplicaciones”. Navega la lista de aplicaciones y toca cada una para abrir y luego presiona “Almacenamiento” y posteriormente “Limpiar Cache”. No tienes que hacer esto en cada aplicación, pero deberías hacerlo para las aplicaciones que usas seguido. Para un iPhone, abre configuración y ve las aplicaciones que usas regularmente. Toca para seleccionar una aplicación y luego “Reiniciar contenido de cache”.

El cache es un espacio de almacenamiento temporal de archivos usados por las aplicaciones de tu teléfono. Un cache no es algo malo, puede ser, de hecho, muy útil. Por ejemplo, si usas una aplicación de música en tu teléfono, podría accesar a la información cache para abrir tus listas de reproducción más rápidamente. El programa utiliza estos archivos como una referencia, para que no tenga que recrear la lista cada vez que accesas a ella.

Actualiza el software del celular

No ignores las notificaciones que recibes por actualizaciones para el sistema operativo o aplicaciones que has instalado. Las actualizaciones de software no solo añaden nuevas características y dan mejoras, a menudo contiene arreglo de anomalías, vulnerabilidades de seguridad y puedes acelerar tu dispositivo. Para actualizar las aplicaciones en un Android, abre la Google Play Store y luego toca el ícono de perfil en la parte superior derecha. Luego toca “Administrar aplicaciones y dispositivos”. Deberías ver una lista con las actualizaciones disponibles. Puedes optar por actualizar las aplicaciones al mismo tiempo, o puedes activar actualizaciones automáticas.