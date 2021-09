Cambiar el SSID también agrega un poco de seguridad. Si un hacker sabe la marca del router con base en el nombre SSID predeterminado, es más fácil determinar qué vulnerabilidades esa marca de router tiene en particular. Un hacker puede usar esa información para ingresar en tu red. Cuando cambias el SSID predeterminado, opta por SSID que sea aleatorio. No utilices tu nombre, dirección o cualquier tipo de información personal cuando estés creando el SSID. Considerar cambiar el SSID unas cuantas veces al año.

Muchas personas compran un router sin cables, lo llevan a casa, lo conectan y se olvidan de la seguridad de su red de wi-fi . Cuando no proteges tu red inalámbrica, no sólo alguien podría usar tu red para actividades ilegales, sino que también pueden robar nombres de usuarios, contraseñas, cuentas de banco, números de seguridad social y otra información personal que has guardado en tus computadoras y dispositivos. Cómo proteger tu red inalámbrica en casa. Tómate algunos minutos para proteger tu red inalámbrica para asegurar tu seguridad.

4. Desactiva la transmisión de SSID

El SSID del router está transmitiéndose a cualquier dentro del rango de tu red inalámbrica. Eso significa que tus vecinos y cualquier cerca de tu router puede ver tu red inalámbrica. Querrás desactivar la transmisión del SSID después de que has colocado y configurado y exitosamente conectado tus computadoras y otros dispositivos al router por primera vez. Después de que desactivas la transmisión del SSID, las personas que busquen en su lista de redes inalámbricas disponibles ya no verán tu red en ésta. Desactivar el SSID no es una medida de seguridad fuerte en sí, pero combinado con otras acciones de seguridad, añade una capa de seguridad.

5. Usa un filtro MAC

Los filtros MAC te permiten especificar qué dispositivos están permitidos para conectarse y cuáles no lo están para conectarse a tu red. Cada red tiene una dirección de control de acceso de media específica y no hay dos dispositivos hardware que utilicen la misma dirección. Una dirección MAC consiste en un par de seis números separados por una coma. Los routers inalámbricos tiene una configuración llamado MAC filtering. Al usar esto, puedes ingresar al router e ingresar las direcciones MAC en los dispositivos que te gustaría conectar a tu red inalámbrica. Todos los otros dispositivos estarán cerrados. También puedes bloquear direcciones MAC específicas para que no se conecten a tu router. Algunos hackers tienen direcciones MAC imitadas, así que no sólo te confíes en esto.