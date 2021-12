A veces no se trata sólo de la técnica, sino también de las herramientas. Invierte en un buen par de pinzas con las que te sientas cómoda. Pero recuerda, ¡úsalas con cuidado! No quites demasiado o te arrepentirás después, y créenos, tu error se mostrará literalmente en tu cara. Si eres nueva en esto, sólo quita los vellos debajo del arco y aléjate de manera frecuente del espejo para ver tu trabajo.

Para las mejores , antes de hacer cualquier cosa, defínelas. Usa un lápiz café, rellénalas y define las orillas para que te asegures de no excederte.

3. Conoce la mejor ceja para la forma de tu rostro

¿Tienes forma de corazón, de óvalo, de cuadrado o redonda? Si no estás segura, toma un test de forma del rostro en línea. Ahora puedes decidir qué arco de ceja te queda mejor. También hay una herramienta en línea para eso. Quieres un arco que complemente y balancee las características de tu rostro.

4. Una palabra: Llénalas

No es fácil tener cejas perfectas, lo sabemos. Pero incluso si no fuiste bendecida con pobladas, puedes usar lápiz café, gel o polvo para rellenarlas para que no se vean tan esparcidas. Sólo se trata de encontrar un color que vaya con el color de tus cejas para que se vea natural.