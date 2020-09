Las autoridades de Jalisco dieron a conocer la causa de muerte de Xavier Ortiz, ex integrante de Garibaldi

Luego de que la hermana del cantante aseguró que se habría colgado en las escaleras de su casa, surge la verdad

Tras un día de efectuarse el funeral del ex integrante de Garibaldi, por fin se conoce lo que sucedió

Luego de que se confirmara por medio de su hermana que Xavier Ortiz, ex integrante de Garibaldi se habría suicidado, ahora surge la versión oficial de su muerte por las autoridades de Jalisco, en México.

La repentina muerte del cantante de 58 años tomó por sorpresa a propios y extraños el pasado 7 de septiembre pues hace poco se había informado que tenía como negocio la venta de gel antibacterial y cubrebocas por la pandemia.

Además, se decía que estaba mal económicamente porque tuvo que vender su casa de Guadalajara para sacar algo de dinero, información que confirmó la hermana de Xavier Ortiz.

Por si fuera poco, el ex Garibaldi se encontraría en depresión ante la imposibilidad de ver a su hijo de 8 años, porque su ex mujer Carisa no le permitía estar con él.

Ante dichos acontecimientos, Xavier Ortiz decidió quitarse la vida presuntamente colgándose de las escaleras de su casa, versión que corrió como pólvora ante la indignación de familiares amigos.

Tras celebrarse el funeral de Xavier Ortiz en Guadalajara con presencia de sus familiares y seres queridos, así como de su ex mujer y su hijo, en medio de tensión, ahora se conoce la verdad.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que el cantante y actor murió por asfixia.

Según el reporte de Sin Embargo, Guillermo Flores, Director de Investigaciones especiales de la Fiscalía de Jalisco, informó que la necropsia arrojó como resultado asfixia por ahorcamiento.

Lo anterior prueba la versión de que el ex integrante de Garibaldi se habría colgado en las escaleras de su casa, tal y como se había informado, luego de que su hermana confirmara su suicidio.