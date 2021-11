Para aquellos de nosotros que no tenemos a un artista de maquillaje a la mano, el cat eye puede ser un poco intimidante. Sarah Lucero , directora global de educación y arte de Stila recomienda: “Aplica mascara antes del delineador líquido para crear una guía para el cat-eye perfecto.” Mientras que requiere práctica, hay también un número creciente de lápices, geles y pinceles que lo hacen más fácil. Hemos reunido algunos consejos de expertos que te ayudarán a conseguir el cat eye perfecto.

Si estás buscando consejos de maquillaje para estas fiestas, el cat eye es un clásico que nunca pasa de moda. El delineador alado es súper versátil y universalmente bello. Podemos agradecer a íconos de los 50’s y los 60’s como Audrey Hepburn, Brigitte Bardot y Marilyn Monroe por hacerlo popular. Hoy parece que todos lo hacen. Sofia Vergara lo ha dominado; Ariana Grande tiene el look de Audrey; y Angelina Jolie lo mantiene elegante y mínimo.

3. Cat Eye para el día

Si te encanta el look para la noche, ¿por qué no bajarle un poco al drama para hacer un look de día? Si te gusta el delineador negro, mantenlo limpio y al mínimo con una sombra color carne y mascara. La mejor parte es que es tan fácil de retocarlo, incrementar la intensidad y agregar algunas capas más que podrías ir de la oficina a un coctel.

4. Mucho Color

Las pasarelas de primavera de 2015 estuvieron llenas de delineados coloridos y atrevidos. Honor mostró azules eléctricos mientras que Peter Som agregó algunos resaltados neón. Un delineador de color es un giro fresco en los cat eyes clásicos.