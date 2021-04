Caso Dulce María: Policía quiere hablar con padre mexicano de la niña

RECIENTES ACTUALIZACIONES. La Policía de Nueva Jersey no se da por vencida en el caso de la desaparición de la pequeña Dulce María y ahora quiere hablar con el padre de la niña, quien es de origen mexicano.

Por su parte, Michael Gaimari, jefe de policía de Bridgeton, indicó que solo estaban “tratando de verificar que era él”, pero destacó que su equipo de investigación no ha hablado con Pérez. La publicación del video abrió esa posibilidad.

El video de 5 minutos y 39 segundos narrado por Edgar Pérez despertó el interés de la policía y aunque no especificaron hacia dónde se dirige la información, dejan claro que continúan trabajando en el caso de Dulce María. VEA EL VIDEO COMPLETO AQUÍ .

Gaimari explicó: “El FBI solo habló con él un par de veces y estaba en México. Los investigadores locales aquí no han podido hablar con él, así que, sí, si eso nos lleva a ponernos en contacto con él y entrevistarlo, ese sería un objetivo”.

La familia mantiene la esperanza

“A veces me despierto y no puedo creer que Dulce no esté aquí, que desapareció. Se siente como si fuera solo un sueño. Que la encontraré jugando en casa de mi mamá”, confesó la madre, de 20 años, al medio de Nueva Jersey.

“No estaba preparada para esto. Nunca imaginé que esto podría pasar. Nunca me ha pasado a mí ni a mi familia, nada como esto. Ninguno de nosotros anticipó esto”, reconoció. “Todavía tengo la esperanza de que la encuentren viva. Quiero creer y confiar en que el FBI dice que hay esperanza de que esté viva. Así que todos los días me despierto y digo: ‘Quiero ver que está viva’”, dijo un miembro de la comunidad a Marcus Espinoza de FOX 29.