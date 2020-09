Se cumple un año de la desaparición de la niña hispana Dulce María y el FBI continúa una búsqueda exhaustiva

Las autoridades y familiares presumen que la menor sigue con vida

“A veces despierto y no puedo creer que Dulce no esté aquí”, indicó la madre de la niña

El miércoles 16 de septiembre, hace un año, la niña hispana de cinco años y de origen mexicano Dulce María desapareció de un parque de Nueva Jersey y las autoridades prosiguen su búsqueda sin resultados ni indicios de su paradero, para tormento de su familia, aunque con la presunción de sigue viva, de acuerdo con la agencia Efe.

La imagen de la niña ha aparecido en medios de comunicación y vallas publicitarias, incluida una que se encuentra en la popular Times Square, en Nueva York, mientras los investigadores federales y de Nueva Jersey siguen recibiendo información.

“Seguimos recibiendo pistas y sugerencias en este caso”, aseguró a NJ Advance Media la fiscal del Condado de Cumberland (Nueva Jersey), Jennifer Webb-McRae.

“Recientemente, como en los últimos 30 días, los investigadores han estado fuera del estado en busca de pistas”, agregó sin entrar en detalles.

Y pese a que ya ha transcurrido un año desde que desapareció del parque Bridgetown, donde jugaba con su hermano, su madre Noema Alavez Pérez sigue sin poder creer que su niña no está con ella.

“A veces me despierto y no puedo creer que Dulce no esté aquí, que desapareció. Se siente como si fuera solo un sueño. Que la encontraré jugando en casa de mi mamá”, confesó la madre, de 20 años, al medio de Nueva Jersey.

“No estaba preparada para esto. Nunca imaginé que esto podría pasar. Nunca me ha pasado a mí ni a mi familia, nada como esto. Ninguno de nosotros anticipó esto”, reconoció.

“Todavía tengo la esperanza de que la encuentren viva. Quiero creer y confiar en que el FBI dice que hay esperanza de que esté viva. Así que todos los días me despierto y digo: ‘Quiero ver que está viva’”, dijo un miembro de la comunidad a Marcus Espinoza de FOX 29.