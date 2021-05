El último día para presentar sus impuestos este año ha pasado, pero si solicitó una extensión de impuestos, aún podrá reclamar un crédito de reembolso de recuperación cuando presente su declaración de impuestos sobre la renta si no ha realizado un pago de estímulo, informó el portal CNET.

Si perdió la carta, o no la ha recibido, puede encontrar una copia para que pueda reclamar el dinero faltante a través del portal del ‘tracking’ del pago del IRS. Además, si el IRS no tuvo en cuenta que usted tuvo un bebé o agregó a un dependiente al calcular el total de su pago, es posible que califique para recibir más.

Carta de Biden. ¿Recibió una carta firmada por el presidente Joe Biden sobre su tercer cheque de estímulo? Es importante conservar esta carta del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS), porque la necesitará si cree que recibió la cantidad incorrecta o si no recibió ningún pago del último estímulo.

¿Por qué debo conservar la carta de Biden que recibí sobre mi cheque de estímulo?

La carta del IRS que llega aproximadamente 15 días después de su tercer cheque de estímulo, que confirma su pago, se llama oficialmente Aviso 1444-C. Firmada por el presidente, la carta muestra la cantidad que se le pagó y cómo se le pagó (correo o depósito directo). La carta también le aconseja que revise el rastreador Get My Payment o que llame al número de teléfono al final de la carta si no ha recibido su cheque.

Con los dos primeros pagos de estímulo, el IRS también envió una carta de confirmación por correo dentro de los 15 días posteriores a la salida de su pago: Avisos 1444-A y 1444-B. Esas dos cartas podrían ayudarlo a reclamar el dinero de estímulo faltante en sus impuestos este año.