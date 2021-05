Texas fue el estado más grande en unirse al grupo la semana pasada, cuando el gobernador Greg Abbott anunció que los beneficios mejorados en el estado también terminarían el 26 de junio, la misma fecha en que Oklahoma también anunció que terminaría con los beneficios. Tanto los gobernadores de New Hampshire como de Indiana dijeron la semana pasada que los beneficios mejorados en sus estados terminarían el 19 de junio.

Fin cheque de desempleo en 24 estados. Un número creciente de estados liderados por republicanos rechaza el aumento de los beneficios por desempleo destinados a ayudar a los estadounidenses durante la pandemia de coronavirus, una medida que, según dicen, ayudará a los propietarios de negocios que no pueden encontrar personal.

“En Arizona, usaremos dinero federal para alentar a la gente a trabajar … en lugar de pagarle a la gente para que no trabaje”, dijo el gobernador Doug Ducey en un comunicado anunciando que Arizona ofrecería bonificaciones únicas a los trabajadores que regresan a mediados de mayo.

Biden dijo en la Casa Blanca a principios de este mes. “Creo que las personas que afirman que los estadounidenses no trabajarán incluso si encuentran una buena y justa oportunidad subestiman al pueblo estadounidense”. Cualquiera que cobre desempleo a quien se le ofrezca un “trabajo adecuado” debe aceptar ese trabajo o perderá los beneficios por desempleo, dijo Biden, con varias excepciones que significan que las personas no tienen que elegir entre su seguridad y un cheque de pago.

Pero el presidente Joe Biden ha dicho que los beneficios federales mejorados no son la razón por la que la gente no regresa al trabajo. “La línea se debe a los generosos beneficios por desempleo, que es un factor importante en la escasez de mano de obra. Los estadounidenses quieren trabajar. Los estadounidenses quieren trabajar”.

Fin cheque de desempleo en 24 estados: Biden dice que el cheque no es la razón

Desde entonces se han sumado a otros 20 estados. Todos están dirigidos por gobernadores republicanos. Solo cuatro de los 27 estados liderados por el Partido Republicano hasta ahora no han anunciado el fin de los programas federales de desempleo.

Cuando se le preguntó acerca de los estados que optaron por no participar, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el razonamiento de los gobernadores estaba “fuera de lugar”. “Lo que hemos visto en los datos es que los problemas reales en juego aquí son la pandemia y las personas que necesitan abordar cuestiones como el cuidado infantil”, dijo Psaki.

Llamó a esos beneficios un “salvavidas”. El Plan de Rescate Estadounidense aprobado en marzo extendió los beneficios de desempleo de $ 300 hasta principios de septiembre. “Insistiremos en que se cumpla la ley con respecto a los beneficios”, dijo Biden. “Pero no vamos a dar la espalda a nuestros compatriotas”.

Fin cheque de desempleo en 24 estados: “miedo” del volver al trabajo

También señaló que las personas tienen “miedo” de volver al trabajo antes de ser vacunadas y que cuando miran los datos no han visto los beneficios mejorados como un “factor determinante generalizado de que las personas no regresen al trabajo”. Hablando en la rueda de prensa de la Casa Blanca el día en que se publicó el informe de empleo de abril, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también afirmó que los datos no respaldan el argumento de que el aumento de las prestaciones por desempleo está provocando una escasez de mano de obra.

Dijo que cuando observaron los estados y sectores donde los beneficios suplementarios eran altos, no hubo tasas más bajas de búsqueda de empleo como sugiere el argumento, y de hecho fue “exactamente lo contrario”. Varios estudios han examinado la conexión entre las prestaciones y la vuelta al trabajo de las personas desempleadas. En febrero, un estudio realizado por JPMorgan Chase Institute encontró poca evidencia de que el aumento de los beneficios desanimara a las personas a regresar al trabajo.