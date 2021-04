Aparece video donde Carolina Veneno Sandoval y Tanya Charry se pelean en vivo

Fue en año 2012 durante el programa Tómbola donde las conductoras discutieron

El video fue compartido en un canal de YouTube Carolina Veneno Sandoval pelea Tanya Charry. A lo largo de los años han habido distintas peleas entre compañeros de ciertos programas de televisión, uno de los mas recordados, fue cuando las presentadoras Carolina ‘Veneno’ Sandoval y Tanya Charry casi llegan a los golpes durante una emisión en vivo. Durante una emisión del programa ‘Tómbola‘, donde comentaban el tema de Mark Tacher, hubo una pequeña discusión sobre que Veneno Sandoval no dejaba hablar a su compañero que estaba aún lado de ella Raúl García, donde Tanya se levanta de su silla y comienza a encarar a venezolana. Carolina ‘Veneno’ Sandoval y Tanya Charry se pelean en vivo “Estoy cansada, estoy harta de que tú no dejes hablar a Raúl García”, dijo bastante molesta la conductora colombiana el cual se le vio bastante molesta, por las actitudes que toma Carolina en el show, “me voy de vacaciones, regreso, pensé que todo iba a mejorar y sigues en lo mismo”., dijo Tanya. Cabe recordar que la Veneno Sandoval fue despedida del programa de Suelta la Sopa en el año del 2020, ya que según explica la conductora no asistió al show porque hubo varios contagios de coronavirus además de que su madre tenía Párkinson en fase 2, y trato de evitar contagios.

Carolina no se queda callada Ante las palabras y reclamos de Tanya, Carolina solamente la escuchaba, pero fue cuando la colombiana toco un tema personal, que encendió la llama de la Veneno Sandoval, “porque no te compartas como la bobita que sale a pasear en moto los domingos, con Raúl García”, dijo Charry. De inmediato la venezolana le respondió: “Karina Rosendo, nuestra productora ejecutiva, le mandé un e-mail, aquí mi vida privada se va a respetar, porque aquí te respeto en este estudio”, entonces fue cuando Tanya le recuerda que solamente respetara a su compañero que en ese momento estaba dando una información al público.

Carolina Veneno Sandoval pelea: La veneno abandona el estudio Tras no llegar a un acuerdo, y luego de haber sido exhibida ente todos sobre lo que hace en su vida privada, Carolina Sandoval abandona el estudio no sin antes decirle algo a su compañera: “este viene y habla de mí, esta tiene un novio aquí en el estudio, y yo no digo nada”. “Yo pido respetos para el televidente que están ahí en casa que merecen que ustedes se informen, porque ustedes no nos están viendo por nuestras vidas privadas, por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer”, dijo en ese momento la presentadora de televisión colombiana. Archivado como: Carolina Veneno Sandoval pelea Tanya Charry.

Carolina Veneno Sandoval pelea: Tanya Charry pide disculpas Después de que la conductora venezolana Carolina Sandoval, abandonara furiosa el estudio donde estaban en plena transmisión en vivo, Tanya, aprovechó para ofrecer una disculpa a todos los televidentes, que observaron el espectáculo que ofrecieron las dos presentadoras en donde casi llegan a las cachetadas. “Les pido a ustedes allá en casa una disculpa por mi comportamiento, pero es que yo estoy cansada y harta de que esta muchachita no deja hablar a sus compañeros”, dijo Charry. En ese instante regreso Carolina al estudio gritando y diciendo que esto era un complot en contra de ella. Archivado como: Carolina Veneno Sandoval pelea Tanya Charry. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Carolina Veneno Sandoval pelea: Reacción de los internautas Tras esta pelea en vivo, no podrían faltar los comentarios de los internautas que dejaron sus distintas opiniones al respecto, donde muchos apoyaron a Tanya, por poner en su lugar a la veneno Sandoval, ya que mencionan que siempre ha sido ella, y nunca deja hablar a los demás. “Apenas miré este vídeo. Por fin alguien la puso en su lugar. Bravo Tanya”, ” Ya era tiempo que alguien la callara así es en el programa de suelta la sopa no deja hablar al otro, y es que de ya tiempo es así”, “Que bueno que Tanya la calló. Más gente así falta que la pongan en su lugar!”, “La de azul nunca deja hablar a nadie y diario se mete en todo”, fueron algunos de los comentarios. Archivado como: Carolina Veneno Sandoval pelea Tanya Charry.

Carolina Veneno Sandoval pelea: Polémicas de la Veneno Carolina siempre ha estado en el ojo del huracán, cabe recordar que hace algunas semanas sorprendió, una vez más, a sus seguidores al subir a su cuenta de Instagram un video en donde se muestra vistiendo únicamente una tanga, tapando sus pechos con las manos mientras le habla a la cámara. “Hola mis amores, aquí con mi cuerpo sin Photoshop, sin filtro, al estilo Khloe Kardashian, la mejor motivadora que todas tenemos en la vida, porque si Khloe Kardashian muestra su cuerpo después de haber sido trabajado, yo lo muestro el mío sin hacer ejercicio el día de hoy solamente me comí un arepa con mantequilla y queso con asado”, dice al iniciar el video. Archivado como: Carolina Veneno Sandoval pelea Tanya Charry.

“Vean el cuerpo de una mujer con dos cesáreas” Con una sonrisa de oreja a oreja y un cadencioso baile, la Venenosa Sandoval continuó con su pequeño discurso “motivacional”: “y por supuesto les cuento algo, nunca en mi vida me he hecho una liposucción, no tengo en este cuerpo más que masaje, y se los quise mostrar sin filtro, sin filtro mi amor”. “Para que ustedes vean el cuerpo de una mujer con dos cesáreas, y con un poquito de alegría esta mañana quiero que se sientan felices con el cuerpo que tienen, que se han hecho, con el que se quieren hacer, y saben algo, lo mejor de la mujer es la personalidad, lo demás es interpretación de quien lo quiera mirar”. Archivado como: Carolina Veneno Sandoval pelea Tanya Charry.

Competencia a la menor del clan Kardashian Al parecer La venenosa Sandoval quiere hacerle competencia a la menor del clan Kardashian, quien en fechas recientes mostró su cuerpo sin filtros y dijo sentirse orgullosa de lo trabajado de sus atributos, así que la exconductora no tardó que compararse con ella. “Gracias por todos los comentarios que voy a recibir, porque si Khloe Kardashian recibió 5 millones de vista, ¿Cuántos iremos a recibir nosotros? OMG”. El video que se encuentra en la cuenta oficial de Instagram de Sandoval que acumuló más de 657,980 reproducciones. Archivado como: Carolina Veneno Sandoval pelea Tanya Charry.

“No respeta a sus hijas” Los comentarios no se hicieron esperar, como el de marcecha_13: “Hola carolina tu contenido siempre me ha gustado , pero pienso que este tipo de contenido no es lindo tú tienes hijas y un esposo y como hablas siempre de amor propio en este video, me entristece que lo que hablas no va con lo que actúas”. Zuley0000 escribió: “Dicen que se encuera cuando está en crisis mental de insatisfacción, al parecer es su forma de expresarlo….pobre su familia que lo sobrelleva….da lástima tanto talento”, “Perdió la vergüenza. No respeta ni a su bella madre ni a sus hermosas hijas. Que mal ejemplo. Y lo peor el marido ni le dice nada”. Archivado como: Carolina Veneno Sandoval pelea Tanya Charry.