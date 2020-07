Se filtra una transmisión en vivo de Carolina ‘La Veneno’ Sandoval

Rompe en llanto por la enfermedad de su mamá, quien fue diagnosticada con Parkinson en fase dos

También, la conductora llora por lo que le costó su aparente salida de Suelta la sopa

A través de la cuenta de Instagram de Chamonic, se filtra el en vivo donde la conductora Carolina ‘La Veneno’ Sandoval rompe en llanto por la enfermedad de su mamá, quien fue diagnosticada con Parkinson en fase dos, y por lo que le costó su aparente salida del programa Suelta la sopa.

En esta publicación, que está cerca de llegar a las 6 mil reproducciones, se puede leer lo siguiente: “Este es el en vivo donde Carolina Sandoval cuenta que su mamá está enferma y que varios ejecutivos estaban de acuerdo que hiciera su participación en el programa desde su casa. También les comparto el en vivo que hizo anoche y habla más sobre cuando se te cierra una puerta se abre otra, dejando ver que tal vez ya esté fuera del programa”.

Visiblemente alterada, Carolina ‘La Veneno’ Sandoval dice en este en vivo que fue una decisión tomada sin su consentimiento, pero que su compañero Juan Manuel (Cortés), a quien quiere mucho, sí puede estar desde su casa transmitiendo el programa Suelta la sopa, ya que él viene de padecer cáncer.

“Dios está en control y no sé qué va a suceder a partir de hoy, ya las relaciones vienen un poco tensas hace mucho tiempo, hay muchas cosas que tratan confidencialmente y otras cosas que no son confidenciales”, expresó la conductora, quien afirmó que la privacidad de su casa se abrió para sus seguidores, además de agradecer a la familia de Telemundo, principalmente a los ejecutivos, a quienes les tiene mucho cariño y respeto, los cuales estuvieron de acuerdo que hiciera Suelta la sopa desde su casa”.

“Hay una persona a quien quiero mucho que sí le comenté la enfermedad de mi mamá, porque cuando me enteré que ella tenía Parkinson, no lo podía creer, y solamente les pido sus oraciones para con mi familia, que el resto de nosotros no es el Covid-19 porque nos estamos cuidando”, expresó Carolina ‘La Veneno’ Sandoval entre lágrimas.

En otra transmisión, la conductora comentó, mientras se maquillaba, que el autor Brian Tracy dice que cada siete años las personas tienen un tipo de cambio en sus vidas, ya sea un cambio estructural, de relación, laboral o familiar.

“¿Qué puede pasar cuándo una puerta se cierra de una forma equivocada? Nada. Que abras otra por otro lado. Lo que pasa es que la gente, obviamente todos somos muy dramáticos. Todo lo que está pasando es bueno, señores, no se dejen engañar, no pasa nada, las cosas se hacen, se dicen, se viven y no pasa nada”, comentó la conductora.

