De acuerdo con información de la agencia de noticias The Associated Press, el doctor Vives murió el lunes a las 9:00 de la mañana tras una larga enfermedad, y tanto Carlos Vives como el resto de su familia se encontraban a su lado, dijo la publicista del cantante, Mayna Nevarez.

“Se me fue mi papá”: Carlos Vives

“Y hoy lunes de Pascua se me fue mi papá. Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez. Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él: actor, cantante de vallenatos, deportista, hincha del Unión, filántropo…”, agrega el mensaje de Carlos Vives.

“Tal vez para que él sintiera que nunca nos habíamos separado. Yo sé que él vivirá eternamente en nosotros sus hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra ciudad. Y que siempre lo vamos a recordar con esa sonrisa de niño que lo acompañó toda su vida”, concluyó el mensaje con el que Carlos Vives recordó a su papá.