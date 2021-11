Independientemente de tus gustos musicales, lo más probable es las canciones de Carlos Santana hayan aparecido en tu lista de favoritas más de una vez. No muchos artistas pueden presumir del mismo hecho. Eso es porque la música de Carlos Santana ha acompañado varias décadas y muchos géneros. Añade Santana a la lista de músicos que puedes disfrutar con tus padres y tus hijos. Carlos Santana (y su banda) ha sido un clásico en la escena de la música desde finales de los sesenta y por buenas razones. Su mezcla de ritmos latinos con rock psicodélico, blues y pop ha producido algunos de los éxitos mejores y más grandes de la historia.

Y no olvidemos los covers épicos y las colaboraciones. Más allá de eso, Carlos Santana ha tenido una increíble carrera que se extiende más allá de la música. En sus nuevas memorias, The Universal Tone: Bringing My Story to Light, Santana comparte sus experiencias, desde tocar en bares de strip-tease en Tijuana a tocar en Woodstock, ganar los premios Grammy y mucho más. Es inusual para un artista tener tanto éxito durante tanto tiempo. Cuando se le preguntó por qué sobrevivió donde han fracasado otros artistas, él explica: “Algunas personas se autodestruyen desde dentro por consumir sustancias o tomar las decisiones equivocadas. Si algo que lo hago va a ser doloroso para mí u otros, lo dejo”. Aquí tienes 15 razones por las que siempre vamos a adorar a Santana.