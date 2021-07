“Echando competencias” inicia Carlos Rivera al pie de su fotografía, “Creo que gana el Potrillo @alexoficial, pero al menos no me quedé en el último lugar @sebastianyatra jajajaja” se burla el cantante, quien celebra que a simple vista se ve que él tiene más musculatura que el cantante colombiano.

En la publicación, que ya cuenta con más de 158 mil me gusta, el ex académico, Carlos Rivera posicionó al más musculoso al pie de la fotografía, dejando a Alejandro Fernández, conocido también como El Potrillo en el primer lugar, mientras que al cantante colombiano, Sebastián Yatra en el último lugar del ranking:

Fue el propio Fernández quien subió a su cuenta oficial de Instagram su fotografía con el nuevo look, sin embargo, fue en la publicación de Facebook de la revista TvNotas , que los internautas criticaron al hijo de Vicente Fernández por su nuevo look, y no se guardaron nada.

Inmediatamente los internautas opinaron: “Pensé que era Felicia Garza”, “Con el afán d verse bien, empeoran su look, qué horror”, “El peluquero estaba de mal humor y se desquitó con él”, “Le copio el look a Henruchito”, “Parece que se esfuerza en verse viejo y feo”.

“Pensé que era Ellen DeGeneres”

Archivado como Alejandro Fernández fotografía: El nuevo look de Alejandro Fernández no fue del agrado de los internautas, quienes no dejaron de compararlo con otros famosos: “Pensé que era Ellen DeGeneres”, “No sé quién le dijo que le quedaba ese look, no le queda”, “Pensé que era Olga Sánchez Cordero”, “De dónde saco ese corte? yo despido al asesor de imagen y al estilista”.

“Jamás, me ha gustado, Vicente Fernández, mis respetos, pero los hijos salieron, muy raritos!”, “Tiene peinado de Bebé Nenuco”, “Peinado por su peor enemigo, se ve muy amolado. Mejor que pague a un asesor de imagen. Ánimo a veces hacen milagros”, “Es tributo a chabela Vargas”.