“Bueno como no les va a dar el virus si todos siguen de fiestas, baby shower y todas esas cosas que realmente no son necesarias en estos tiempos en los que no se puede hacer mucho aún ! Y lo peor es que lo tiene las medidas de sanidad ni nada! Ahí tienen los resultados !”, “Que se recupere pronto”, “Pronta recuperación a Carlitos y que se aleje de su esposa ya que ella está esperando bb . Dios los acompañe”, “Carlitos esperando en Dios todo esté bien contigo y tu novia que esta a nada de traer al mundo a ese hermoso bebé”, aseguraron.

En Despierta América no se especificó si el conductor estaba con síntomas fuertes de COVID

Justo en ese momento, Dr Juan Rivera, reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión, ingresó al foro de Despierta América para darle un abrazo de felicitación a Carlitos Calderón, aunque en realidad él fue el primero en enterarse. “Yo me he sentido bien, la verdad es que no es buena idea escuchar a cada mujer embarazada que te cuenta su experiencia porque es totalmente diferente. Yo entré al embarazo así de ‘va a ser horrible, voy a vomitar, mi vida está perdida’, pero no, me he sentido súper bien”, compartió Vanessa Lyon.

Con el buen sentido del humor que lo caracteriza, Carlitos Calderón mencionó que, a diferencia de su prometida, es él quien ha sentido náuseas: “Fue en Año Nuevo que me dijo (que sería papá) y me fui corriendo a la farmacia y regresé con una bolsa completa de exámenes (pruebas de embarazo) y uno tras otro salía positivo”.