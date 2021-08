La carrera de Dieter Brummer no volvió a ser la misma desde su gran éxito en “Home and Away”, donde fue retirado después de que su personaje muriera envenenado, relata The Sun. Dieter Brummer lavaba las ventanas de un edificio para sobrevivir.

“En el momento en que estoy escribiendo un libro sobre su vida, todos los detalles de su estado de ánimo estarán incluidos en eso. Sus amigos me están ayudando. Y espero que el libro ayude a las personas que sufren de un estado mental deprimido”, dijo la madre de Dieter Brummer, según The Sun.

¿Por qué Dieter Brummer no regresó a la televisión?

El famoso intérprete apareció en más de 500 episodios de la serie “Home and Away”. Incluso gano el premio al actor más popular en dos ocasiones. Tuvo más apariciones en diversas series, pero se vio obligado a dar un giro en sus aspiraciones.

“Te encasillan. Es difícil que los productores o los agentes de reparto no lo recuerden. Sigo siendo ‘ ese tipo de Home And Away’ 20 años después”, dijo el reconocido actor australiano, de acuerdo con The Sun. “Lo bueno es que no tengo que tratar demasiado con la gente”, dijo en otra ocasión.