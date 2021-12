En declaraciones a Fox News emitidas el lunes por la mañana, el jefe del Cuerpo de Ambulancias Voluntarias del Condado de Central Oneida, Thomas Meyers, dijo que el “terrorista potencial”, cuya identidad no ha sido revelada, no tiene ninguna afiliación con su grupo con sede en Nueva York. Y también afirmó que no sabe quién es el hombre ni cómo adquirió una de sus chaquetas, que está desfasada de la versión que el cuerpo de ambulancias utiliza en la actualidad.

Tragedia en casa: hallan a siete miembros de una familia muertos

Las autoridades no han confirmado la causa de la muerte. Todas las víctimas fueron llevadas al la Oficina del Médico Forense del Condado de Ramsey para su evaluación. No había signos de violencia o de entrada forzada en la casa, y los funcionarios aseguraron que no hay ninguna amenaza para el público, indicó un reporte del New York Post pasadas las 11.00 de la noche del domingo.

Las identidades de las víctimas, cuyo parentesco no está claro, no han sido reveladas, acotó el New York Post. Sin embargo, el periódico The Sun informó el lunes 20 de diciembre que los siete muertos hallados en la casa eran miembros de una misma familia.