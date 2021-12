Una casa en Minnesota se convirtió en una trágica escena de investigación policial.

Autoridades hallaron a siete familiares muertos en una residencia.

De los siete familiares muertos, tres eran niños.

Desgarradora escena conmociona a una comunidad. Autoridades policiales hallaron a siete miembros de una familia hispana muertos, incluyendo tres niños, dentro de una casa en Minnesota, en el Medio Oeste de Estados Unidos, reportaron varios diarios en la noche del domingo 19 de diciembre.

La policía de Moorhead respondió a una llamada efectuada al 911 justo antes de las 8.00 de la noche del sábado 18 después de que unos miembros de la familia descubrieran los cadáveres en la casa de la calle 13, según confirmó la policía a KVRR.

Tragedia en casa: hallan a siete miembros de una familia muertos

Las autoridades no han confirmado la causa de la muerte. Todas las víctimas fueron llevadas al la Oficina del Médico Forense del Condado de Ramsey para su evaluación. No había signos de violencia o de entrada forzada en la casa, y los funcionarios aseguraron que no hay ninguna amenaza para el público, indicó un reporte del New York Post pasadas las 11.00 de la noche del domingo.

Las identidades de las víctimas, cuyo parentesco no está claro, no han sido reveladas, acotó el New York Post. Sin embargo, el periódico The Sun informó el lunes 20 de diciembre que los siete muertos hallados en la casa eran miembros de una misma familia.