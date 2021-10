Al pie de su fotografía, en donde confesó esta noticia, el ex boxeador comentó lo siguiente: “Quería que escucharas directamente de mí que a pesar de estar completamente vacunado, contraje COVID-19 y no voy a poder pelear el próximo fin de semana. Actualmente estoy en el hospital recibiendo tratamiento y estoy seguro de que volveré al ring antes de que termine el año”.

Le ven algo raro y no dudan en decirlo. El ex boxeador Óscar de la Hoya sorprende al aparecer con supuesta y nueva conquista demostrándose amor en redes sociales, sin embargo, usuarios le notan algo raro a su pareja y afirman que parece hombre. ¿Ustedes que opinan?

Posteriormente a esto, y a los pocos días Óscar De La Hoya fue dado de alta y al casi mes de esta situación se le vio en un evento de boxeo acompañado de una supuesta nueva conquista, llamando no solo la atención de esta misteriosa mujer, sino también el hecho de que el boxeador y su compañía no traía cubrebocas durante el evento.

Y es que, a pesar de que no es aún no se ha confirmado nada respecto a esta nueva “relación amorosa” mucho se afirma que esta misteriosa mujer lleva el nombre de Holly Sounders, la cual en su biografía de Instagram tiene como profesión presentadora de televisión y que reside en Los Ángeles y Las Vegas.

Por otro lado, algunos usuarios salieron en defensa de la presunta nueva novia de Óscar De La Hoya, afirmando que si fuera o no hombre no tenía nada de malo. Una seguidora comentó que no todas las mujeres podrían parecer “femeninas”:

“Tengo paz conmigo mismo”

Tras haber contado su traumática infancia, el boxeador afirma sentirse más liberado que cuando peleaba en la década de los 90, incluso menciona que eso le ayudó a sentir la confianza necesaria para volver a ponerse los guantes arriba del ring, en una pelea que pretende sacar chispas.

“Tengo paz conmigo mismo, eso es lo que me ha dado el fuego para seguir. Todo lo que me ha pasado, ha pasado por alguna razón. La vida ha sido dura, siempre me he arrastrado a mí mismo seis pies bajo tierra. He estado ahí, casi he estado ahí”, dijo en la entrevista Óscar De La Hoya.