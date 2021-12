Así fue la vida de Polo González

De trabajar en un rancho pasó a ser cantante reconocido

Te damos los detalles del proceso que vivió para alcanzar el éxito. Cantante mexicano Polo González. Polo Gonzáles es una estrella mexicana de Tik Tok famosa por publicar videos de comedia y música. Su cuenta pologonzalez61 ha ganado más de 2 mil de seguidores y 47 millones de me gusta. Empezó a publicar contenido en la plataforma a partir del 1 de febrero del 2020, en su cuenta de Instagram cuenta con más de 2 mil seguidores y comparte parte de su contenido. Sin duda un joven que es muestra de perseverancia pues para tener los éxitos en su vida ha pasado por diversas situaciones un tanto complicadas y fuertes que fueron los escalones para que llegara a dónde se encuentra ahora, aquí te platicamos sobre las cosas que ha pasado Polo González. Así fue la vida del ahora conocido cantante mexicano Polo González En una entrevista en el canal de YouTube de ‘El Show de piolín‘ Polo dio detalles acerca de su vida, de los trabajos que tuvo hasta el cómo fue que comenzó a despuntar en redes sociales. “Pues anduve en muchos trabajos ahí durante como dos años en Denver” “Llegue de México y me metí ahí a trabajar en la construcción, en lo que cayera pues de las formas, de lavatrastes de demolición…”, fueron las palabras expresadas por Polo. El joven tuvo un trabajo en un restaurante dónde se dedicaba a lavar platos para poder ganarse un peso e ir comenzando a ser un poco más independiente, después fue cuando inició a trabajar en la demolición donde asegura que fue el empleo en el que más tiempo duró.

Polo recibió apoyo por parte de algunas personas de su rancho Durante la entrevista el joven mexicano comentó que el restaurante donde trabajaba pertenece a una persona de su pueblo, “De hecho es de alguien de allá del mismo rancho de dónde yo soy del mismo pueblo, y pues me encontró acá y me dijo ‘eh pues caile pa’lla yo te doy trabajillo’ y pues me fui un rato pa’lla con él me daba chance de que fuera mi segundo trabajo entonces yo podía tener un trabajo de construcción e ir por las tardes ahí o ir los fines de semana” argumentó. Tras comenzar a trabajar en el restaurante fue que empezó a crear un poco de fama, pues llegó el momento en que tenían que interrumpir sus labores para que algún comensal se pudiera tomar una fotografía con el famosísimo Polo, cosa que llenaba de mucha emoción al joven.

Para Polo el trabajo más pesado que ha tenido ha sido en su mismo rancho Durante la platica que tuvo en ‘El show de piolín’ el mexicano mencionó que el trabajo más pesado que ha tenido ha sido en su rancho pues no cuentan con las maquinas necesarias para elaborar los deberes y tampoco se contaba con la ropa adecuada para realizar las labores en el campo, lo que le causó un poco de problemas en ese entonces. En la entrevista mencionó que trabajo limpiando los drenajes y cambiándolos desde una casa hasta la calle, “Las maquinas hacían el hoyo y nosotros cambiábamos la tubería o destapar si estaba algo ahí feo de todos modos ese era mi jale y pues ya los sábados y domingos me iba al restaurante” dijo.

A muy corta edad Polo González comenzó a trabajar El cantante mexicano comentó que se encontraba en la preparatoria cuando comenzó en busca de trabajo cosa que rápidamente consiguió: “En la prepa fue cuando empecé a trabajar un poquillo más porque tenia que buscar dinero para poder estudiar allá en México y ya cuando me vine a Estados Unidos a mis 17 18 años de edad yo ya venía con la mentalidad de solo chambear”. Es algo realmente admirable pues son muy pocos los jóvenes que deciden ver por si mismos o pagarse sus estudios por sí solos, bien dicen que todo esfuerzo trae consigo su recompensa y vaya que se ha visto reflejado en la vida de Polo, pues le ha costado estar en la posición que se encuentra ahorita.

El cantante mexicano aseguró que el irse a Estados Unidos fue lo más complicado "Como venía del rancho yo dije que trabajo va a ver aquí entonces pues no, si está difícil lo que está más complicado es el clima porque la nieve y el frío, este cuando esta caliente si hace más de calor y era lo que se me hacia más complicado", argumentó. Contaba con una pierna rota y tenía el miedo de que algún día le llegue a fallar esa extremidad y a causa de ello no pudiera seguir laborando y generando sus ganancias, pues a eso fue que había viajado a Estados Unidos para trabajar y tener recursos con los que pudiera cubrir los gastos de su escuela universitaria.

Esta fue la gran motivación que tuvo Polo para crear contenido en redes sociales En la charla que tuvo en el programa 'El show de piolín' toco el tema de cuál fue la gran motivación que lo impulsó a crear el contenido de Tik Tok y con el paso del tiempo volverse famoso, su pierna rota fue la gran inspiración de Polo, pues pensaba que no podría trabajar en alguna otra cosa y quien pensaría que un hobbie como el subir vídeos le traería gran fama al joven mexicano. "Lo que más me motivó como para hacer los vídeos y que me hiciera famosillo era la pierda de que yo decía no pos' no me va servir prefiero no andar batallando tanto aunque gane lo mismo, yo no andaba buscando tanta fama o esto sabes, yo andaba nomas queriendo aunque generará lo mismito ganar mi dinero" dijo.

Polo González decide ser cantante. "Cuando yo decidí cantar yo ya estaba firmado con esta empresa Gretty Records a la que ahorita pertenezco para dar promoción, yo trabajando en la construcción y todo ya me había hecho famosillo en Tik Tok y no generaba dinero pero aunque generara o no generara si tenia algo pues la gente me conocía" platicó. Después de que Polo se encargaba de arrimar a una cierta cantidad de personas en los conciertos se animó a mostrar una canción que él había escrito hace tiempo en Las Vegas y como no quiso regalársela a alguien fue el mismo quién interpretó 'Sencillo soy'.

Su primer canción fue tan buena que varios artistas quisieron comprarla Hubo personas que le ofrecían más de 20 mil dólares pues era bastante buena la letra que varios interpretes querían contar con la letra de su canción cuando Polo únicamente lo que quería era que le cantaran la melodía más nunca imagino que se la querían comprar, después el cantante mexicano la escuchó ya con música y le agrado como sonaba. "Dije, me voy a meter al estudio, para que se la voy a dar a alguien que tal vez si la canta y todo le va a funcionar igual que a mí yo ya tengo un público en Tik Tok a quien cantársela y pues me cale desde cero y me apoyaron en la compañía, ahí me dijeron 'no pues si quieres aquí hacemos música, si quieres hacer películas, si quieres hacer lo que sea nosotros te apoyamos' porque pos primero que nada me veían ganas de salir adelante", dijo.

La música fue la última opción en los planes de Polo Dentro de los planes del joven mexicano solamente se encontraba crear contenido para la plataforma de Tik Tok, nunca había considerado en dedicarse de lleno a la música, pues no pensó que tendría tal don que le ayudara a crecer dentro del ámbito musical. Pero todo cambio desde que interpretó por primera vez su canción. La empresa con la que firmó no dudo ni un segundo en brindarle todo el apoyo necesario a Polo, pues bien conocen el gran talento que el chico posee y ahí fue donde la carrera musical en la vida del cantante mexicano inicio, sin planes ni nada así de simple de repente sucedió.

Todo comenzó por un simple hobbie Quien iba a imaginar ni siquiera el mismo Polo se esperaba que lo que inició como un hobbie le traería gran fama a su vida acumulando miles de seguidores en su cuenta de Tik Tok e Instagram más los que se seguirán sumando en el paso de los días, pues el joven no dejará de crear contenido para sus seguidores. Ahora, el chico está preparando un dueto con Virlán García, no cabe duda que poco a poco se irá viendo el gran crecimiento en su carrera artística, pues han sido muy buenos sus resultados que ha ganado el cariño y la admiración de muchas personas.

Una historia que vale la pena conocer Sin duda alguna la vida de Polo González es de admirarse, pues desde muy joven comenzó a trabajar y no en cosas sencillas, sino que le batallaba en su rancho, en la demolición y en un restaurante cabe mencionar que el joven realizo todas estas actividades mientras contaba con una de sus extremidades inferiores rota, pero eso no fue razón para detenerse. Polo es un ejemplo claro de que si eres perseverante puedes lograr las metas que te propongas en la vida, él buscaba la forma de tener ingresos para poder solventar sus estudios y sin imaginarlo sus vídeos llenos de gracia lo lanzaron a la fama y después de sacar su primer canción vino mucha más ganancia a su vida.