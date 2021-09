La joven declaró en el video, que no entiende el ‘por qué’ asesinaron a su padre. “Monse Marbella”, dio pie a los hechos, indicando que al llegar a la quinta donde supuestamente sería el evento y al llegar se encontraron con un grupo delictivo que quería asaltarlos; ellos no pusieron resistencia, pero la situación empeoró cuando se acercaron a la joven y el padre habló intercediendo por su hija.

“A la mera hora nos dicen que cambió el evento de Villa Juárez a Apodaca, por ‘cancelación de la quinta’. Acudimos al evento, al momento en que llegamos todos habían sólo cinco personas, aproximadamente 5 o 6 personas, no recuerdo. “, dice la joven afligida por la situación que pasaron y que desafortunadamente, terminó en desgracia. Archivado como: Cantante mexicana denuncia secuestro

En el video que presentó en las redes sociales, la joven explica que al llegar a la quinta donde se realizaría el evento notaron un extraño detalle. En aquel lugar sólo habían cinco personas y no la cantidad de invitados que se imaginarían al hacer una fiesta de XV años; pero, como ya estaban en el lugar tuvieron que bajar y presentarse.

“Nos hincan, nos ponen a todos una pistola en la cabeza. Nos desalojan de todas nuestras pertenencias, tales como cadenas, celulares, anillos, todo. Mi papá les dice que no me hagan daño, ellos le dicen:‘¿Qué? ¿Por qué?'”, narró la joven el momento en que comenzaron a asaltarlos dentro de la finca donde se llevaría a cabo la ‘fiesta’. Archivado como: Cantante mexicana denuncia secuestro

Monserrat narra que al momento de estar en la finca, las personas que se encontraban en aquel sitio los hincaron y procedieron a quitarles las pertenencias que traían en ese momento. A todos los músicos despojaron de sus celulares, anillos, cadenas u objetos de valor que ellos les indicaban. Pero, el momento que desarrolló la tragedia fue cuando el papá les pidió que no le hicieran daño a la joven.

Tal parece que aquel pedido enfureció a los criminales, quienes no dudaron en callar al señor a su manera y amarrarlo. Mientras todos seguían hincados y con una arma de fuego en sus cabezas, les ordenaron que debían tirarse a la alberca y de esa forma impidieron que pudieran ayudar al señor que estaba siendo golpeado.

“Amarran a mi papá, piden las llaves de la camioneta y se lo llevan. Una camioneta van blanca, se la llevan junto a mi papá. No sabíamos nada de mi papá, hasta apenas ahora. Eso ocurrió ayer, jueves 9 de septiembre de 2021 entre 10 y media y once de la noche.”, menciona Monse quien en ese momento se pone a llorar nuevamente.

La cantante mexicana comenta que les pidieron las llaves de la camioneta que traían y subieron a su papá al interior del vehículo. Ellos seguían en la alberca, cuando las personas proceden a manejar el vehículo llevándose todos los objetos materiales que habían obtenido de la agrupación al igual que a su padre; esperaban que lo regresaran en la noche, pero las horas pasaban y no había más información del señor.

Al ver que el tiempo corría y la información no estaba llegando, ni obtenían el paradero de su padre, la familia se movilizó para buscarlo. Monse explica que en la mañana del día siguiente que se llevaron a su padre, fueron a buscar al hombre y localizaron la quinta donde sucedió el asalto; no había señales de él.

“¿Por qué lo hicieron? Mi papá no hizo nada malo, nunca trabajó mal. Mi papá solo estaba cubriendo un evento el día de ayer para completar el regalo de mi hermanita, no trabajamos chueco, trabajamos limpio. “, cuestiona la joven desconsolada. “Nos partimos la madre toda la familia, todos. Arriesgamos nuestra vida noche a noche, en la música para llevar un ingreso extra a nuestra casa.”, dice enojada Monserrat ante el asesinato de su padre.

La joven desconsolada, menciona que su padre nunca había hecho algo malo y que tanto ella como la agrupación, nunca habían trabajado ‘mal’ o se habían metido en conflictos con otras personas por lo que no podía comprender la muerte del hombre. Ella, enojada, dice que todos los días salían a trabajar para ganar un ingreso extra y no puede creer en la inseguridad que abunda en el país.

El consejo de Monserrat

La cantante se encontraba sumamente afectada y preguntándose constantemente el ‘por qué’ de la muerte de su padre. Es por esa razón que manda un fuerte mensaje a la comunidad de músicos, pidiéndoles que tengan cuidado a los eventos donde vayan a trabajar y antes de cualquier cosa, se aseguren de que no sea una estafa. Finalmente, pide que difundan el video para evitar más tragedias de este tipo.

“Por favor amigos, músicos o conocidos, tengan cuidado con los eventos. Tengan cuidado a los lugares donde asisten; No había motivo para que lo hubieran hecho, no había ningún solo motivo. Lo único que hay es que fue un asalto que se les salió de las manos, ¿por qué? ¿por qué lo hicieron?”, se escucha decir a Monse, mientras el llanto de otras personas se escucha de fondo. “Se los suplico, ayúdenme, ayúdenme a hacer viral este video y compártanlo por si me lo borran.”, finaliza la grabación. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ