En 'la mañanera', Andrés Manuel López Obrador dejó claro lo que estipuló en su testamento En un año muy complicado para Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México por la muerte de seres queridos cercanos, ahora en la conferencia de la mañana, este viernes AMLO habló de su testamento y lo que dejó estipulado al momento de dejar este mundo y… todos quedaron asombrados con sus palabras. ¿Será que AMLO preparó testamento porque presiente su muerte? Ante la ola de críticas y detractores por la manera en que ejerce su política, el Presidente de México no ha dejado de estar en el ojo del huracán provocando reacciones a diestra y siniestra; ahora sus palabras dejaron frías por su 'última voluntad' antes de morir. AMLO habla de su testamento en la conferencia matutina Noticieros Televisa reprodujo las palabras del mandatario mexicano en la conferencia matutina de este viernes 10 de septiembre donde AMLO dejó claro lo que estipuló en su testamento: "Tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar alguna escuela u hospital, nada absolutamente", fue enfático. Ante la sorpresiva declaración del mandatario mexicano, porque siempre los Presidentes de México son reconocidos con nombramientos en distintas ciudades ya sea con monumentos o calles o avenidas y él se niega a tal, los medios de comunicación cuestionaron el por qué de dicha petición en su testamento.

Andrés Manuel López Obrador no quiere que utilicen su nombre para monumentos ni avenidas Y es que las sorpresivas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre su testamento y lo que estipuló en él se deben a que en su creencia, ya las personalidades que no tengan que ver con la cultura de México no debieran recibir este tipo de nombramientos o menciones honoríficas. Para el Presidente de México, lo mejor que pudiera hacer la gente para honrar la memoria del mandatario, es trata de basarse en su carácter y proceder para seguir su ejemplo: “Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes o heroínas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra, lo más importante es eso”, comentó.

AMLO ¿presiente su muerte? El Presidente de México habló de su testamento Esta semana se desató una controversia en la Ciudad de México porque el Gobierno decidió colocar la escultura de una mujer indígena con rasgos olmecas sobre el Paseo de la Reforma, en lugar de donde estaba una emblemática figura de Cristóbal Colón, lo que fue muy criticado y el Presidente de México no se quedó callado al respecto: “Estoy de acuerdo con la cabeza de mujer estilizada con rasgos olmecas que se va a instalar, que se va a poner, en donde estaba la glorieta Colón, que se va a ubicar. En eso sí estoy totalmente de acuerdo, porque a partir de la invasión hace 500 años se quiso ocultar el pasado artístico, cultural de los pueblos originarios, las grandes culturas del México prehispánico, y eso lo tenemos que exaltar”, expresó.

La gente opina sobre las polémicas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y su testamento El periodista José Cárdenas reprodujo la noticia en su cuenta de Twitter y las reacciones y críticas de la gente por las declaraciones de AMLO y su testamento, estallaron: “Por amor de Dios, que se ocupe de cosas reales, no de situaciones que no suceden, en mi trabajo me pagan por hacer mi chamba, no pensar qué va a pasar cuando me muera”, “En lugar que se pusiera a trabajar le preocupa que harán con su nombre,no dudo que en alguna calle popular lo pongan pero nada más, ningún presidente de gobiernos anteriores tiene calle o estatua por lo menos en la ciudad, con esos comentarios vez que está sumergido en los 70’s”. “Uuuyyyyy, no podía ni dormir de la angustia de no saber sobre el testamento”, “Ya tiro el dardo, lo cual significa que eso es precisamente lo que quiere. Quiere que se comience a debatir”, “Ya están quitando los monumentos de los genocidas y él es uno. ¿Cómo para qué le pondrían un monumento o nombrarían una calle como el peor presidente de la historia?”, “Ni falta que hacen la estatuas, gobierne señor, gobierne, es el mejor legado que le puede dejar al país. Ya déjese de mitotes y chismes mañaneros diarios, si sabe de alguien que este o haya cometido un delito incluidos los suyos, enjuícielo y encarcélelo y ya”, “No creo que con seriedad alguien esté pensando en estatuas o su nombre a calles o a colonias, hay un dicho mexicano que quizá se puede aplicar: Dime de lo que presumes y te dire de lo que careces”. AQUÍ PUEDES VER LAS DECLARACIONES DE AMLO RESPECTO A SU TESTAMENTO

Además del tema del estamento, AMLO entró en polémica con EEUU ¿Peligran papeles para inmigrantes? Luego de que AMLO, Presidente de México asegurara hace semanas que junto con EEUU iban de la mano ‘de la mejor manera’ para garantizar beneficios a los indocumentados, ahora, unas declaraciones del homólogo azteca podrían derivar en un ‘conflicto’ o diferencia con el Gobierno de Biden. Según lo reportado por Agencia EFE, a través de su conferencia matutina habitual, Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que no se dejará presionar por nadie, en clara alusión a EEUU, y además no es ni ‘pelele’ ni ’empleado’ del gobierno de Joe Biden, polémicas declaraciones encaminadas a las negociaciones por los migrantes.

¿Papeles en peligro para inmigrantes? Unas declaraciones de AMLO podrían enturbiar todo Y es que recientemente se han formado más caravanas de migrantes desde Centroamérica que tendrán que pasar por México para ir a EEUU a cumplir el 'sueño americano' y el Gobierno de Biden habría quedado con AMLO en impedirles el paso a cambio de 'beneficios' y negociaciones en materia de indocumentados. Por lo anterior, se le cuestionó al Presidente de México su proceder contra las caravanas de migrantes que han sido desintegradas y fue muy claro en apuntar: "No aceptamos presiones de ningún Gobierno, México es un país independiente, soberano y somos más libres que nunca", aseguró.

¿Adiós papeles para inmigrantes? Presidente de México podría 'avivar' rispideces con EEUU "Sí, tenemos esta situación que nos preocupa y que estamos atendiendo, pero no es porque estemos de peleles o de empleados del Gobierno de Estados Unidos, es que estamos poniendo orden y ayudando, protegiendo", aseguró Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de los migrantes. El problema con el tema, es que mientras México trata de cumplir 'las peticiones' de EEUU en materia de indocumentados, cada vez crece más el número de suramericanos que desean pasar por el país Azteca para llegar al gobernado por Biden y en días recientes, agentes de la Guardia Nacional han sido criticados por la manera de desmantelar las caravanas, supuestamente atentando contra los derechos humanos.

"No nos dejamos presionar", dice AMLO ¿indirecta para EEUU? ¿Papeles para inmigrantes peligran por las polémicas declaraciones del Presidente de México? Luego de acordar que Biden ayudaría a legalizar la situación de miles de indocumentados a cambio de que el país Azteca hiciera lo propio para detener la migración, AMLO encendió la polémica diciendo: "Nosotros no nos dejamos presionar por ningún Gobierno extranjero, nosotros actuamos con apego a los principios de nuestra política exterior", fue incisivo en aclarar que México nunca se ha dejado 'manejar' por EEUU o por alguna de las condiciones puestas en esta nueva administración, como sucedió con Trump.

AMLO asegura que la Guardia Nacional no 'viola derechos humanos' de los migrantes Las indicaciones de EEUU y México es 'proteger' a los migrantes impidiéndoles el paso, sin embargo es para 'cuidarlos' del crimen en su recorrido, pero resulta paradójico eso dado que los centroamericanos vienen huyendo de sus países de origen precisamente por la violencia y la economía. ¿Doble moral en materia de migración? AMLO dice que lejos de querer perjudicar a los indocumentados, los pretende ayudar… ¿pero sus declaraciones no encenderían un conflicto con Biden y los papeles a inmigrantes? Al menos, López obrador dijo que no hay 'doble discurso' en este tema y que los agentes de la Guardia Nacional no van armados contra las caravanas.