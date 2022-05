El púgil mexicano dijo que se sentía seguro de la pelea. “Busco retos difíciles porque es lo que me mantiene vivo, me gusta la adrenalina, ser competitivo. Al igual que Bivol yo también soy fuerte, tengo muchas habilidades y estoy listo “, comentó su presentación oficial.

¿Se retira Canelo después de pelear con Bivol?

En este momento de su carrera, Canelo siente que sobre el ring nadie puede vencerlo, así que retirarse, por ahora, está descartado. “Esto es boxeo, pero nadie puede vencerme ahora, me siento en mi mejor momento. Y sin faltarle el respeto a otros peleadores. Hay algunos grandes boxeadores. Pero me siento en mi mejor momento. Me siento fuerte, me siento en mi mejor forma”, dijo a Boxing Scene.

Al contrario, ahora piensa en acumular más para su legado, como los triunfos frente a Bivol y Golovkin que espera cosechar en este 2022 para completar una trilogía épica. “Espero mucho tiempo, porque voy a extrañar el boxeo cuando me retire. En este momento, 6 años más, 7, 5, no sé“, dijo a TMZ lanzando al azar un pronóstico sobre el futuro de su carrera. Canelo Álvarez pelea el sábado contra Dmitry Bivol y después ¿se retira?