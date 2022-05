Fue a mediados de abril que, a través de una videollamada con The Associated Press , Canelo Álvarez aseguró sentirse bien y prácticamente listo para su próxima pelea: “Ya gané todos los títulos en las 168 libras, ahora viene un nuevo reto para ver si podemos unificar en las 175 libras y este es el primer paso para tratar de hacerlo”.

Probó por algo ‘diferente’ para su pelea

Aparte de confiar en sus habilidades sobre el cuadrilátero para este combate, Canelo Álvarez decidió probar algo distinto con su alimentación. Luego de ver un documental en una plataforma de streaming sobre los beneficios de la alimentación vegana para los atletas de alto rendimiento, el boxeador mexicano decidió probar ese estilo de vida para su contienda ante Bivol.

“Estoy tratando, no al 100 por ciento, pero estoy tratando de comer más vegano y me he sentido muy bien, ahora vamos a ver qué sucede en la pelea”, dijo el púgil originario de Guadalajara, Jalisco, en México: “Trato de, toda la semana, llevar la comida alimenticia vegana, pero si de repente digo como algo (de origen animal) no importa, voy poco a poco, sin exigirme tanto”, finalizó.