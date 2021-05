Fue en la cuenta de El chisme no duerme donde publicaron este encabezado: “La pre-boda del Canelo y Fernanda comenzó hace unas horas en Punta Mita, lugar favorito de la pareja. Recibieron a los invitados con una pequeña fiesta para darles los detalles de la boda civil”.

Canelo Álvarez despedida soltero Fernanda Gómez boda. Se han filtrado las primeras imágenes de la despedida de solteros de Saúl Canelo Álvarez y su prometida Fernanda Gómez, en donde se puede ver a la feliz pareja compartiendo sus últimos momentos de solteros junto a sus amistades; se observa también que a pesar de la contingencia de la pandemia del coronavirus, no se respetan las medidas de sanidad.

“Fernanda usará varios vestidos de un diseñador tapatío durante su boda. El hotel donde se están quedando los invitados según fue apartado, toda una parte para los invitados del Canelo y su prometida”, fue la publicación realizada en la cuenta de Instagram de El Chisme No Duerme.

“Se nos casa Canelo deséenle que dure porque ya ven estos tiempos”, “qué bueno, se lo merecen”, “pura urraca”, “ahora sí lo amarraron, ojalá que duren”. Luego vinieron los mensajes negativos: “Es feo decirlo, pero no creo que duren, pero que disfruten la boda”, “mañana se divorcia”, “lo bueno que el COVID no le pega a los que tienen dinero, pues les vale hacer sus grandes eventos”, “que tengan un buen contrato para cuando se divorcien”.

Inmediatamente los seguidores se hicieron presentes en los comentarios para dejar sus distintas opiniones al respecto, donde hubo quienes le desearon al boxeador una larga relación junto a su futura esposa, pero también algunos internautas mencionaron que probablemente este matrimonio no durará.

En el perfil de red social de Chamonic, cuenta donde se compartió la publicación del Canelo Álvarez y su boda que se realizará en unas horas, dejó escrito el siguiente encabezado: “Ahora sí a tu próximo compromiso. ¡TU BODA EL PRÓXIMO 15 DE MAYO! lo mejor será el repertorio musical de ese día poco a poco les diré. ¡Pues qué bueno que no le tocaron la cara! Salió limpio”.

A principios de año se había especulado que los mexicanos iban a contraer matrimonio en el mes de febrero, sin embargo esto no pudo ser posible y en esta ocasión, luego de obtener la victoria el sábado ocho de mayo frente a Saunders, los rumores indican que el Canelo tendrá boda este 15 de mayo, según el Heraldo de México.

Canelo Álvarez despedida soltero: Ya lo van a ver y lo van a saber

Anteriormente, en una entrevista con el programa matutino Despierta América, el boxeador mexicano de 30 años de edad se le preguntó sobre la supuesta boda que se había especulado que tendría con la joven modelo, quien es la madre de su tercer hija, a lo que el Canelo dio respuesta.

“Pues si es verdad o no, pues ya lo van a ver y lo van a saber, seguramente, ustedes se encargan de saberlo pronto, no se preocupen”, dijo el campeón, sin asegurar nada; cabe recordar que casi no suele hablar de su vida personal, en esta ocasión lo hizo, pero dejó con la duda a varios medios.