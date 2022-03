¿Problemas en el paraíso? Francisca Lachapel hace unas semanas habló del divorcio con su ex, Rocky Lachapel, pero ahora es cuestionada por lo que sucede con su esposo actual, Francesco, a ocho meses de que ambos se convirtieran en papás, ¿el matrimonio de la conductora de Despierta América se está viendo afectado y ella ya no lo ocultó?

“¿Es cierto lo del divorcio de Francesco?”, se escucha decir a la conductora de Despierta América y ella responde muy confundida y con el dedo en la boca “Esa pregunta sí no la entendí”, como dando a entender que no existen fundamentos para esa clase de especulaciones por el momento.

La conductora de Despierta América sufre las consecuencias

Pero una vez dejando de lado esa pregunta, Francisca Lachapel respondió sobre las consecuencias que ha tenido desde que se convirtió en mamá, siendo la principal, la caída de cabello: “Esas fueron una de las cosas que sufrí, se me cayó el cabello, de hecho, ahora está saliendo cabello aquí pero toda la parte de adelante se me cayó en el postparto, se me aflojaron los dientes… a mi me pasó un poquito de todo”, dijo.

Y también precisó que cuando estaba embarazada pensó que el proceso iba a ser diferente pero no fue como lo imaginó: “Como ser súper activa, compartiendo todo… la realidad ha sido otra, esto es lo que hago ahora (estar acostada y dormir)”, precisó en un video donde se podía ver antes de tener a Gennaro.