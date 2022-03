Las mujeres embarazadas no enfrentarán cargos si después de haber tenido a sus hijos, los tiren a la basura o los dejen tirados en la calle, esto es lo que la nueva ley propuesta esta permitiendo. Hasta el momento no han autorizado dicho proyecto la Cámara de Representantes en los Estados Unidos.

“Esto va muy mal”

De igual manera los internautas mostraron su inconformidad ante esta propuesta en Maryland del Proyecto de ley SB669: “Esto va muy mal, aún más malvado, siniestro y de corazón negro es la persona que se atreve a hacer algo así y vivir con aquello”, dijo un usuario molesto en su perfil de red social.

” No tiene sentido asesinar bebés cuando tienes gente que los quiere y los cuida. Nadie debería tener la opción de quitarle la vida a otra persona. En el momento de la concepción hay vida. Me llevaré a los bebés… ¡a todos ellos!”, “La ley dice si la mujer no actúa. Como está escrito, no dice que la mujer puede matar a su propio hijo, por ejemplo, infanticidio”, fueron algunos comentarios. Archivado como: Maryland ley morir bebés