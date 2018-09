Dos embarcaciones de recreo chocaron frontalmente el sábado en un tramo del río Colorado que delimita la frontera entre los estados de California y Arizona, que estaba lleno de gente que celebraba el feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos. Una de las embarcaciones se hundió, 13 personas resultaron heridas y otras dos están desaparecidas y estarían “sumergidas” en el río, según las autoridades.

@sbcountysheriff Marine Enforcement Unit is assisting Mohave County Sheriff’s Department with a boat collision on the Colorado River near Topock Gorge and Park Moabi Channel. MCSO is the lead department handling the boat collision. pic.twitter.com/jUP9ohzw1J

— San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) September 2, 2018