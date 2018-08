Agentes de inmigración arrestaron a 364 personas en una serie de operativos de treinta días de duración en seis estados del Medio Oeste del país que concluyó el viernes, informó en un comunicado la agencia migratoria.

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) efectuaron los arrestos en los siguientes estados: Illinois (134), Indiana (52), Kansas (43), Kentucky (60), Missouri (42) y Wisconsin (33).

