Gobernador de California ordenó moratoria para inquilinos.

La máxima autoridad de California también prohibió que los inquilinos afectados por el coronavirus puedan ser desalojados.

Ni la policía ni los tribunales podrán ejecutar el desalojo de inquilinos al menos hasta final de mayo en California.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó este viernes una moratoria que prohíbe la ejecución de órdenes de desalojo para inquilinos afectados por el nuevo coronavirus hasta el próximo 31 de mayo.

La orden ejecutiva impide a los propietarios desalojar a los inquilinos por falta de pago de la renta y tampoco permite la actuación policial o de los tribunales para llevarla a cabo, informó Efe.

Según el texto de esta nueva normativa sobre la moratoria en California, los inquilinos deben “declarar por escrito, no más de siete días después del vencimiento del alquiler, que no pueden pagar todo o parte de su alquiler debido al COVID-19”.

La ley no exime del pago del alquiler, sino que autoriza una moratoria de dos meses en California.

“El inquilino seguiría obligado a pagar el alquiler completo y aún podría enfrentar el desalojo después de que se levante la moratoria”, detalló la oficina del gobernador en un comunicado, en el que subrayó que la orden entra en vigor “de inmediato” como medida para aquellos que no puedan pagar el 1 de abril.

Esta normativa a nivel estatal llega después de que el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunciara el lunes pasado una moratoria de seis meses para inquilinos de vivienda protegida que no puedan pagar el alquiler por culpa de la propagación del coronavirus.

“Si no puedes pagar el alquiler como resultado directo de esta emergencia, no puedes ser desalojado (…). Esto no significa que ya esté solucionado, sino que tendrás que pagarlo en seis meses”, dijo Garcetti en una rueda de prensa retransmitida en línea para evitar el contacto entre los periodistas.

Para ello, Garcetti prohibió la ley estatal Ellis, que da a los propietarios el derecho de desalojar a los inquilinos para “cerrar el negocio”.

California acumula 93 muertes por COVID-19, incluyendo un joven de 25 años

El coronavirus ha cobrado la vida de 93 personas en el estado de California hasta este viernes, entre ellas la de un joven de 25 años que murió mientras estaba aislado en el condado de Riverside, al tiempo que los contagios confirmados alcanzaron la cifra de 4.598.

El conteo realizado por el periódico Los Ángeles Times registró en las últimas 24 horas 880 casos y 15 fallecimientos hasta la tarde de este viernes.

Por su parte el Departamento de Salud de California confirmó que para el jueves 26 de marzo había 3.801 casos positivos y 78 muertes en el estado, cifras congruentes con los informes del rotativo.

Entre las muertes reportadas de pacientes que dieron positivo al coranovirus este viernes está la de un joven de 25 años de edad que trabajaba como técnico farmacéutico.

El paciente residente de la ciudad de La Quinta, en el condado de Riverside, se encontraba en aislamiento en su casa, donde fue encontrado sin vida.