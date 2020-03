Como doctora de urgencias en la Ciudad de Nueva York, Kamini Doobay siempre ha sabido que la muerte es parte del trato cuando atiende a los más enfermos de la ciudad. Pero nunca ha sido así: a los pacientes más afectados por el coronavirus, que luchan por respirar con ventiladores, no se les permiten visitas por los estrictos protocolos para evitar la propagación del virus.

“A menudo, el paciente estará en su lecho de muerte, muriendo solo, y ha sido increíblemente doloroso ver el sufrimiento de los familiares, a quienes llamo desde la UCI, escuchar sus lágrimas y llorar con ellos por teléfono”, explicó Doobay, de 31 años.

