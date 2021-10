Los usuarios han presentado problemas para enviar mensajes, ver comentarios en los posteos o, incluso para ingresar a sus cuentas. La red social no ha informado las causas de los problemas. De acuerdo con el portal Downdetector, la plataforma presentó fallas en la Ciudad de México y recibió 278 informes.

En el caso concreto de la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, cuando los usuarios envían mensajes, les aparece el mensaje “conectando” y el icono de un reloj, pero el contenido no llega a enviarse a su destinatario.

Decenas de miles de internautas en Estados Unidos, México, Francia Rumanía, Noruega, Georgia, Grecia, España y otros países acudieron al popular portal Downdetector para informar sobre la caída de Facebook y que no podían acceder a los servicios, informó la agencia Efe.

Una caída a nivel mundial es poco común

La compañía no dijo qué podría estar causando la interrupción, que comenzó alrededor de las 11:45 ET. Es normal que los sitios web y las aplicaciones sufran interrupciones, aunque una a escala global es poco común. Los usuarios informaron que no podían acceder a Facebook en California, Nueva York y Europa.

Facebook está atravesando una gran crisis después de que el denunciante que fue la inspiración de la serie de historias de The Wall Street Journal exponiendo el conocimiento de la compañía de la investigación interna sobre los efectos negativos de sus productos y decisiones se hizo pública en “60 Minutes” el domingo.