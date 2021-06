El primer ministro Jean Castex utilizó su palabra en la Asamblea Nacional para emitir su punto de vista y condenar la cachetada a Emmanuel Macron: “La política no puede ser la violencia, la agresión verbal y menos la agresión física”, comentó el político al ver las imágenes.

La gente se quedó conmocionada por la cachetada al Presidente de Francia

El video fue publicado en la cuenta del programa ‘Suelta la Sopa’, y en él se inundaron de comentarios de la gente ante el sorpresivo hecho: “El pueblo siempre se cansará, un pequeño ataque de impotencia social vive la liberté vive la France”, escribió la exMiss Universo, Alicia Machado”.

“Lástima que no fue a Maduro”, “En todos sitios hay gentuza y gente irrespetuosa e impresentable”, “Que falta de respeto”, “Eso hacen aquí, le dan cadena perpetua, !!! El presidente de Francia me cae bien”, “Me encantaría darle una así al de Venezuela para ver si se acomoda”, “Francia es un país democrático. Si esa falta de respeto la cometiere en Cuba o en Venezuela lo desaparece. Ésa es la diferencia entre la democracia donde hay libertad y el comunismo donde no hay tribunales”, escribió la gente.