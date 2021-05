“Si él (Biden) no hubiera hecho nada, ahora mismo hubiéramos tenido la frontera más fuerte de la historia”, dijo Trump en medio de la entrevista para Newsmax que ofreció este sábado. Para el expresidente la mejor opción para Estados Unidos era que Biden diera continuidad a sus políticas.

A Trump no le ha gustado cómo Biden ha manejado la relación de Estados Unidos con otros países como China o los del Medio Oriente; mucho menos aprueba las decisiones que ha tomado el actual presidente sobre la situación en la frontera con México.

“Y los traficantes de personas están entrando. Los están dejando entrar. No los quieren en su país, así que están diciendo, ‘envíelos a los Estados Unidos'”, continuó argumentando el expresidente sobre los migrantes.

No es primera vez que Trump comparte la opinión de que los inmigrantes son ‘delincuentes’. Según el expresidente, este riesgo sería todo lo contrario a lo que su gobierno logró: seguridad en la frontera. “Tuvimos la más fuerte en la historia de nuestro país”, dijo.

“Ahora, especialmente si miras la Casa, a la Casa no le gusta Israel. La Casa protege todo lo que no sea Israel”, agregó señalando a Biden por su ‘blanda’ reacción en apoyo a Israel luego de que Hamas les atacara y generara continuos ataques de perduraron por 11 días.

Durante la entrevista, no solo mostró su descontento por la situación en la frontera con México, también habló de lo ocurrido en Israel. “Creo que lo que le sucedió a Israel es una de las grandes injusticias… Si miras hacia atrás hace 10 o 12 años, Israel estaba tan protegido por el Congreso (de EE.UU.). El Congreso amaba a Israel “, dijo.

En años pasados, tanto DHS como ICE afirmaron que los padres habían optado por ser deportados sin sus hijos. Sin embargo, este informe del Inspector General confirma que no siempre fue así. En realidad, antes del 12 de julio de 2018, los padres “no siempre tuvieron la oportunidad de reunirse con sus hijos antes de la expulsión”, ya que no existía ningún proceso que exigiera a los funcionarios de ICE “determinar, documentar u honrar las decisiones de los padres” sobre el destino de sus hijos.

El informe también incluía recomendaciones para Tae Johnson, director interino de ICE, de forma que pudiesen mejorar los procesos. En el texto, solicitaron a la agencia que se asegurara de documentar y obtener “reconocimiento supervisado” de los padres, donde aprueben que sus hijos no vuelvan con ellos a su país natal.

Pero no fue todo, porque miles de niños fueron separados de sus padres una vez que cruzaban ilegalmente la frontera. La administración Trump justificó esta acción como forma de desalentar a aquellos que intentaban entrar a Estados Unidos de forma irregular.

Cifras alarmantes

Después de las separaciones masivas durante el mandato de Trump, aun no han podido ubicar a los padres de 391 niños que quedaron en Estados Unidos, reflejan los datos de los abogados de ACLU. En abril de 2020 lograron encontrar a 445 representantes. Según informó EFE, de los padres que aun no han sido encontrados, 227 fueron deportados a sus países de origen, cerca de cien están en Estados Unidos, y de otros 14 no tienen información alguna.

Las medidas que obligaron la separación de cientos de familias son consideradas crueles. Quienes aplicaron esas políticas tendrán que vivir con el “recuerdo de su crueldad”, dijo el senador Dick Durbin, presidente del Comité Judicial del Senado. Trump culpó a Biden de “destruir nuestro país” con sus decisiones migratorias.