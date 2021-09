Cabello humano sale tumba: “Cuando lo vi por primera vez me sorprendió”

El Tiktoker no dudó en grabar este extraño momento, ya que todo estaba muy claro el cabello de un cuerpo fallecido de varios años estaba saliendo de su tumba. Millones de usuarios quedaron impactados al ver las sorprendentes imágenes que proporcionó este sujeto.

En una entrevista con The Mirror, Joel indicó que al principio no sabía si lo que estaba viendo era real o una alucinación: “Cuando lo vi por primera vez me sorprendió no estaba muy seguro, de lo que estaba viendo fuera real, pero cuando lo vi más de cerca me di cuenta de que era cabello humano el que salía de la tumba”, comentó el hombre.