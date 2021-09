En el video publicado un día después de que se encontraran los restos de Petito, Louis pregunta “¿quién te mató? y acto seguido se escucha como la voz distorsionada responde (en inglés): “Esto es difícil. No lo quiero aceptar… esto apesta” y agregó “él lo hizo… lo disfrutó”.

Según el video publicado en YouTube, se puede ver como al comienzo de la sesión se escucha una voz distorsionada diciendo: “verano de amor”. “¿Podemos comunicarnos con Gabby Petito? Me voy a concentrar en ella”, dijo Louis después.

Un psíquico llamado Joshua Louis aseguró que se había comunicado con Gabby Petito, la joven ‘influencer’ de 22 años cuyos restos fueron encontrados en Wyoming el pasado domingo, informó The Sun.

Luego Louis vuelve a preguntar a la voz qué fue lo que le pasó a Petito y la voz distorsionada respondió: “el chico está podrido… Me dejó antes de que diera… [inaudible]”. Me hizo daño… ¿él sabe que estoy muerta?”

El video del supuesto encuentro espiritual con el fantasma de Gabby Petito fue publicado en el canal de YouTube HOPE Paranormal y cuenta con más de 170,000 reproducciones desde que fue publicado el pasado 20 de septiembre. “Procedí a hacer una sesión con la caja espiritual para ella (Petito) y si bien podemos o no podemos confirmar que realmente era Gabby, las respuestas fueron nada menos que asombrosas”, escribió Louis en la descripción del video.

Y agregó: “pero lo que he encontrado después de años de realizar estas sesiones, las respuestas normalmente son correctas. A menudo, con información detallada que solo la persona fallecida lo sabría. Todo lo que hago es 100% real y trato de mostrar transparencia en lo que hago. Cualquiera que se atreva a fingir este tipo de trabajo es un ser humano terrible. Lo que hago, lo hago con amor y respeto”, aseguró.

El periódico The Sun entrevistó al psíquico y le preguntó qué tan seguro estaba de que la conexión espiritual que había tenía era realmente Petito. “Es imposible saber completamente si la persona con la que tenemos la intención de hablar es realmente la que está comunicándose”. Para ver el video haga click AQUÍ .

Gabby Petito y su novio modificaron furgoneta para viajar por EEUU

“Reducir el tamaño de nuestra vida para encajar en esta pequeña furgoneta fue la mejor decisión que hemos tomado. Con el espacio limitado, queríamos aprovechar cada centímetro, manteniendo todo minimalista. Definitivamente nos sentimos inspirados por muchos otros #vanlifers en @youtube, pero se nos ocurrió un diseño completamente original”, escribió Brian Laundrie.

A su vez, el prometido agregó: “Casi no gasté nada en la conversión y no podría estar más feliz con el resultado. ¡#Vantour llegará pronto! Sacrificar el espacio para despertar en la naturaleza todos los días no ha sido ningún sacrificio”.