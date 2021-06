CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La espera ha terminado para los fieles fans de Los Bukis: 25 años después de su disolución, la banda grupera mexicana regresa para una serie de conciertos en Estados Unidos con todos sus integrantes. “Estamos de manteles largos”, dijo el vocalista Marco Antonio Solís en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Los Ángeles. “Llegó el tiempo de anunciarlo”.

Apoyo LGBT

Solís lanzó recientemente el sencillo ranchero “Se veía venir”, con un video grabado en una hacienda y un cenote de Yucatán. El clip en blanco y negro muestra una boda en la que Solís le canta a una novia que parece aburrida, hasta que llega su flamante esposa a la mesa. El cantautor dijo que la historia de una pareja gay surgió por sugerencia de su esposa, y que Solís accedió sin dudarlo. “Vengo de una generación muy conservadora y de provincia, también, y estas cosas a veces no nos caen tan fácil en el criterio”, admitió. “Viéndolo desde el punto de vista humano, y con criterio, estamos viviendo esta época y no tiene nada, absolutamente nada de malo que esto suceda”. “Siempre lo he dicho: el amor es algo que no tiene sexo, el alma es la que se enamora realmente, la que mantiene unida a una pareja”, recalcó.

El tema estará incluido en su próximo álbum. Solís dijo que estará lanzando otro sencillo para septiembre, cuando dará dos conciertos en Las Vegas en el Colosseum del Caesars Palace. Será un repertorio diferente al de sus presentaciones con Los Bukis, que sólo tocarán canciones de la agrupación. De momento no tienen fechas contempladas en Suramérica, aunque sí podrían traer la gira a México y Centroamérica el próximo año, si la pandemia lo permite. “Son eventos que queremos hacer muy especiales”, dijo Solís. “El público de Bukis ha sido muy fiel y sigue escuchando hasta la fecha los temas, somos parte de su banda sonora existencial”. “Hemos hecho muchos matrimonios y divorcios con la música”, agregó con humor.