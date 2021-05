Frida Sofía foto prueba. Han pasado varias semanas desde que Frida Sofía dio a conocer el puesto abuso de su abuelo Enrique Guzmán hacia ella cuando apenas era una niña de 5 años. Sin embargo, el tema no ha dejado de estar en boca de todos, y entre guerra de declaraciones, fotografías presentadas como pruebas y hasta demandas, el escándalo parece no tener no tener fin.

Frida Sofia foto prueba: Entre dimes y diretes

El famoso cantante mexicano Enrique Guzmán dijo a través de sus redes sociales estar “preocupado” por la “inestabilidad mental” de su nieta Frida Sofía, tras ser acusado de haber abusado de ella cuando era una niña de apenas cinco años.

La joven, hija de la estrella del rock Alejandra Guzmán, confesó por primera vez en una entrevista televisiva que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella. “Siempre fue muy abusivo… Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, me daba miedo siempre. Me hizo cosas feas, me manoseó, desde los cinco años”, declaró iniciando una ‘avalancha’ contra su abuelo.