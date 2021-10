Al pasar los días, surgen nuevas versiones sobre lo que podría haber pasado con el ‘desaparecido’ Brian Laundrie y lo que aconteció después de que su madre girara una orden de búsqueda, ya que informó que estaría un par de días en la reserva de Carlson y no regresó en la fecha que había mencionado a sus padres. Archivado como: Brian Laundrie nuevo hallazgo

Están circulando en los medios de comunicación, que existe la posibilidad de que el conocido novio fugitivo de Gabby Petito se esté escondiendo detrás del uso de la mascarilla y pueda ser su forma de escape en estos días. The Sun, mencionó recientemente que el joven de North Port, Florida, podría estar escondido en un entorno urbanizado.

Algunas personas consideran que si el sospechoso tiene dinero en efectivo y usa la mascarilla, a umentan las posibilidades de su escape y que esté salvaguardándose en algún lugar donde las personas no tendrían alguna posible sospecha. A pasado casi un mes de su desaparición y un par de días que se confirmó la muerte de Gabby Petito, por lo que las autoridades se encuentran desesperadas.

Los ‘detectives en línea’, han mencionado que Laundrie probablemente ya se encuentre en Alabama , North Port, México y Canadá, de acuerdo con The Sun. Ninguna de estas versiones se ha confirmado, pero los usuarios insisten en que las autoridades deberían estar al pendientes sobre la posibilidad de que su hallazgo ocurra en estos puntos. Archivado como: Brian Laundrie nuevo hallazgo

El experto en supervivencia, también mencionó que es probable que Brian Laundrie se encuentre en una zona ‘urbanizada’ y no en un lugar remotamente poblado o alguna reserva. Él considera que sería más difícil de atrapar, si el hombre se encuentra en una ciudad o poblado, debido a que el uso constante de la mascarilla lo haría insospechable. Archivado como: Brian Laundrie nuevo hallazgo

De acuerdo con The Sun, Dave Canterbury, le mencionó a los medios de comunicación que la policía está haciendo un buen trabajo en agotar todas las pistas posibles en medio de informes de supuestos avistamientos, ya que muchas veces estas pistas que otorga la población, son las que han llevado a capturar a los sospechosos.

Brian Laundrie nuevo hallazgo: Podría no ser reconocido

El medio de comunicación tuvo la oportunidad de entrevistar a Canterbury, quien ofreció distintas hipótesis de lo que está haciendo el ‘principal sospechoso’ en la muerte de la youtuber, Gabby Petito. El hombre aseguró que si Laundrie cuenta con el dinero suficiente, podría pasar desapercibido al usar gorras, capuchas, lentes de sol y un cubrebocas.

“Si Laundrie tiene dinero y puede ponerse una máscara, un sombrero y una sudadera con capucha, probablemente podría entrar a una tienda rural y no ser reconocido, el 90 por ciento de las veces”, dijo Dave Canterbury a The Sun. “En mi opinión, es mucho más probable que pueda mantener un estado de huida y no ser atrapado si está tratando de mezclarse en un entorno urbano.”, ofreció el experto en supervivencia. Archivado como: Brian Laundrie nuevo hallazgo