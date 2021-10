“¿Te abofeteó o qué?”, le cuestionó el oficial. “Bueno, (…) me agarró con la uña, y creo que eso es lo que parece, definitivamente tengo un corte aquí”, dijo Gabby Petito mientras se frotaba la mejilla. “Puedo sentirlo, cuando lo toco (el corte) me quema”.

“Él se frustró mucho conmigo”, expresó la instagrammer en ese momento (pulsa en la imagen para ver el video)

“Él se frustró mucho conmigo, me echó del auto y me dijo que me fuera a tomar un respiro, pero yo no quería tomarme un respiro. Y yo quería continuar. Estamos sin agua”, manifestó Gabby Petito en el nuevo video difundido por Fox News.

Luego, el oficial volvió a preguntarle a Gabby Petito si la habían golpeado en la cara y el brazo. “¿Hay algo en tu mejilla aquí? ¿Te golpearon en la cara?”, se escuchó expresar al policía cuando conversaba con ella en la parada de tráfico.