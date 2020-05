Desde Manaos, en la Amazonía, hasta las aparentemente interminables ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro, en Brasil, las tumbas recién excavadas llevan semanas ocupándose rápidamente con los cuerpos de los brasileños que sucumbieron al COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus.

Desde el mes pasado, la pandemia golpea con tanta fuerza algunas ciudades que sus autoridades no estaban preparadas para verse desbordadas por los cadáveres, a pesar de que los gobiernos regionales impusieron medidas para frenar la propagación del virus.

Según expertos, próximamente Brasil podría convertirse en el epicentro mundial de la pandemia y las cifras actuales respaldan ese lamentable pronósticos.

Por su parte, el presidente del país, Jair Bolsonaro, criticó el cierre de los negocios como algo más perjudicial que el propio virus. La primera cuarentena no se decretó oficialmente hasta esta semana, cuando el número de fallecidos ya superaba los 7.000.

Brasil se Ha convertido en el epicentro actual de la pandemia

Covid-19 has plowed into Brazil, adding more than 5,000 infections a day. Some experts think the developing-world giant might have a million already. https://t.co/wCQnIB4RDN

— Alejandro Gómez (@alexgomez3) May 5, 2020