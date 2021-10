Boxeador dominicano sale del hospital

Luego de haber sufrido un nocaut brutal de parte de Callum Smith, el boxeador dominicano Lenin Castillo fue dado de alta del hospital: “Está (en) buenas condiciones!!! Pudo salir 3 horas después del KO. Completaron una (tomografía) y todo estaba OK”, expresó su representante Raúl Pastrana.

“Me disculpé con su gente por celebrar. No me percaté y él no respondía. Yo detesto cuando los boxeadores celebran cuando su oponente queda mal y por ello me disculpé. Si hubiera sido uno de mis hermanos ahí tirado y el oponente lo celebraba, no me hubiera gustado. Es solo un deporte, hay cosas que importan más en la vida que el boxeo”, dijo Smith.