Boris Johnson fue fotografiado pálido y demacrado el miércoles en la mañana cuando se disponía a correr por segunda vez en el día en un esfuerzo por recuperar la forma después de su batalla contra el coronavirus, según reseñó The Daily Mail.

El Primer Ministro, de 55 años de edad, fue captado en imágenes con una camiseta blanca con un diseño de Filipinas de colores brillantes y pantalones deportivos cortos en color azul marino cuando mientras regresaba a Downing Street después de su ejercicio matutino.

Hoy fue el segundo día consecutivo que Johnson realizó una carrera por la mañana después de que, según los informes, indicó que su batalla de lidiar con la enfermedad del COVID-19 se vio agravada por el sobrepeso.

Según The Times, Johnson dijo a algunos de sus colegas que “está bien para ustedes, delgados”, mientras hablaba sobre el peligro de tener sobrepeso para los pacientes de Covid-19.

Boris Johnson looks pale and thin as he takes second early morning run in a row to get back in shape https://t.co/RpwVueLclv

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 20, 2020